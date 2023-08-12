Beşiktaş’ta bina çöktü

Beşiktaş Kuruçeşme’de tadilat yapılan binada çökme meydana geldi. Mimarlık stajyeri Attilla Aydın göçük altından yaralı olarak çıkarıldı.

Beşiktaş Kuruçeşme’de restorasyon yapılan binada saat 15.30 sıralarında çökme meydana geldi. Göçük sırasında 4 kişinin içeride çalıştığı öğrenildi. Dursun Bayar omzundan hafif şekilde yaralanırken, mimarlık stajyeri Attilla Aydın (22) göçük altında kaldı.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi Polis ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Saat 17.00 sıralarında Aydın enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı.

(DHA)