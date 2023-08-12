Beşiktaş’ta bina çöktü
Haberler Gündem

Beşiktaş’ta bina çöktü

Beşiktaş Kuruçeşme’de tadilat yapılan binada çökme meydana geldi. Mimarlık stajyeri Attilla Aydın göçük altından yaralı olarak çıkarıldı.

Beşiktaş Kuruçeşme’de restorasyon yapılan binada saat 15.30 sıralarında çökme meydana geldi. Göçük sırasında 4 kişinin içeride çalıştığı öğrenildi. Dursun Bayar omzundan hafif şekilde yaralanırken, mimarlık stajyeri Attilla Aydın (22) göçük altında kaldı.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi Polis ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Saat 17.00 sıralarında Aydın enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Cumartesi Anneleri’ne yine polis müdahalesi: 31 gözaltı

Cumartesi Anneleri’ne yine polis müdahalesi: 31 gözaltı

Malatya’da art arda iki deprem

Malatya’da art arda iki deprem

İBB, İstanbul ile ilgili 28 projeyi tüm vatandaşların oyuna sundu

İBB, İstanbul ile ilgili 28 projeyi tüm vatandaşların oyuna sundu

Beşiktaş’ta bina çöktü
Gündem