Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç’tan kötü haber
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Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç’tan kötü haber

Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç’ta sağ diz ön çapraz bağ ve dış menisküs yaralanması tespit edildiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın 2 Nisan 2023 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada, sağ dizine aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç’un yapılan MR görüntülemesinde, sağ diz ön çapraz bağ ve dış menisküs yaralanması saptanmış olup oyuncumuzun tedavi sürecine sağlık ekibimizce başlanmıştır” denildi. (DHA)

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