Beşiktaş’ın talihsizliği

Sergen Hoca ve Abdullah Hoca. Birisi daha önce Beşiktaş’ta görev yaptı diğeri ise şu anda siyah-beyazlıların başında. Bu ikilinin maça ne kadar etki ettiğini karşılaşma boyunca gördük. Her iki takım da Rıdvan ve Abdulkadir’in sakatlıklarıyla maça talihsiz başladı. İlk tercihim Ersin’den yana. Öyle kritik bir anda öyle bir kurtarış yaptı ki. Bu kurtarışın ardından Aboubakar’ın golcülüğüne devamı ve N’Sakala’nın harika ortası vardı. Golden sonra Beşiktaş farkı artırmalıydı çünkü Trabzonspor bir şaşkınlık içerisine girdi. Ancak bu tür maçlarda ne olacağı belli olmaz. Aboubakar’ın topla fazla oynamasının ardından Vida ve Montero’nun talihsizliğiyle skor 1-1 oldu. Elbette bu hesapları değiştirdi, çünkü hesapta olmayan bir goldü. Buna karşın futbolcuların oyun oynama istekleri çok mutlu etti. Öyle ki yaklaşık 25-26 dakika faul olmadı ve iki ekip de son derece iyi niyetliydi. Her iki takımın forvetleri arasında müthiş bir kapışma da izledik. Souza ve Atiba oyunu kontrol ederken zaman zaman Mensah hücuma daha çok yöneldi. Ama Ganalı yıldızdan bu maçta beklenti daha fazlaydı. Bu maç centilmenlik, oyun kalitesi anlamında çok iyiydi. Ancak Beşiktaş bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmalıydı. Sonuçta özlediğimiz Avrupai bir maça tanıklık etmek güzeldi. Hakem Halil Umut Meler de çok başarılı bir mücadele yönetti. Futbolcular da fair-play örneğiyle Meler’e büyük katkı sağladılar.