Beşiktaş’ı beğenmedim

Sezonun çeyreğine bile gelmedik. Şampiyonluk adayı bir büyük takım, üst üste 3 maç kazanamamasının ardından dördüncü karşılaşmaya agresif, baskılı, istekli çıkmalı. Beşiktaş, dün maça fena başlamadı. Ama ne olduysa golden sonra oldu. Beşiktaş birden durdu.

Siyah-beyazlı ekibin futbolu bizlere zevk vermiyor. Bu kadar büyük yatırımın karşılığı bu olmamalı. Zor şartlar altında kadrosunu kurmuş Giresunspor karşısında sergilenen futbolu kimse beğenmemiştir herhalde. Rakibe üstünlüğünü kabul ettirmen lazım ama ne gezer!

Weghorst’un kullandığı penaltı Hollandalı golcünün klasına yakışmadı.

Talha çok şık bir gol attı. Bence Beşiktaş’ın en iyisiydi. O kadar Premier Lig’den transferler yapıldı. Nerede o arkadaşlar, çözemedik. Ligimizi mi küçümsüyorlar, garanti sözleşmeleri imzaladılar da yan gelip yatıyorlar mı? Bu oyuncuları getirmek büyük hata. Premier Lig’den düşen değil, hedefini Premier Lig olarak belirleyen, başarıya aç oyuncuları transfer etmek lazım.

Tayfur elinden geldiğince katkı sağladı. Giresunspor, Beşiktaş’ın adından çekinmese farklı bir maç olurdu. Değişiklikler sonrası oyunda fazla değişim olmadı. Oynayanı da oynamayanı da hazır değil. Bu takım hangi sistemde oynuyor, hangi organizasyonları yapıyor çözemedim.