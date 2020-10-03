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Beşiktaş, Valentin Rosier transferini açıkladı

Valentin Rosier, resmen Beşiktaş’ta. Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting’den Valentin Rosier’i kadrosuna kattığını açıkladı. Dün akşam saatlerinde İstanbul’a gelen Rosier, kiralık olarak kadroya dahil edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi Portekiz ekibi Sporting Lizbon kulübünde bulunan futbolcu Valentin Rosier ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır” ifadeleri kullanıldı.

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Beşiktaş, Valentin Rosier transferini açıkladı
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