Beşiktaş, Valentin Rosier transferini açıkladı
Valentin Rosier, resmen Beşiktaş’ta. Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting’den Valentin Rosier’i kadrosuna kattığını açıkladı. Dün akşam saatlerinde İstanbul’a gelen Rosier, kiralık olarak kadroya dahil edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi Portekiz ekibi Sporting Lizbon kulübünde bulunan futbolcu Valentin Rosier ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır” ifadeleri kullanıldı.
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