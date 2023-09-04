Beşiktaş, Tayfur Bingöl transferini duyurdu
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Beşiktaş, Tayfur Bingöl transferini duyurdu

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda yer alan Tayfur Bingöl’ün kalıcı transferi konusunda Alanyaspor ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezon formamızı giyen profesyonel futbolcu Tayfur Bingölün bonservisiyle transferi hususunda Corendon Alanyaspor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayfur Bingöle evine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Beşiktaş’ta 34 maça çıkarken 2 gol atıp 2 asist yaptı. (DHA)

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