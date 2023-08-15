Beşiktaş, Süper Lig’de yeni sezona 3 puanla başladı

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş, konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük’ü 1-0 yendi.

Sezonun ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük’le deplasmanda karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, Gedson Fernandes’in 85. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek sezonun ilk 3 puanını aldı.

Beşiktaş’ta geçen sezonun son 3 haftasında peş peşe attığı gollerle adından söz ettiren Gedson Fernandes, yeni sezona da golle başladı.

Geçen sezonun son 3 haftasında Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Konyaspor ağlarını peş peşe havalandıran Beşiktaşlı oyuncu, Fatih Karagümrük’ü de boş geçmeyerek ligde üst üste 4 maçta gol atmayı başardı. Bu gol, aynı zamanda siyah-beyazlı ekibe bu sezonki ilk 3 puanı getiren gol oldu.

Aboubakar penaltıdan yararlanamadı

Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, maç 0-0 devam ederken bir penaltı atışından yararlanamadı.

Baniya’nın müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalan Aboubakar, 48. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçti. Siyah-beyazlı oyuncunun penaltısında Fatih Karagümrük kalecisi Dituro doğru köşeyi tahmin ederek soluna gelen topun kaleye girmesine izin vermedi.

Beşiktaş direklere takıldı

Karşılaşmanın 63. dakikasında gole yaklaşan Beşiktaş, direği geçemedi.

Gedson Fernandes ve Aboubakar’ın paslaşmasıyla başlayan atakta Onur Bulut’un sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

Siyah-beyazlı ekip, 66. dakikada ise Masuaku’nun ortasında Aboubakar’ın kafa vuruşunda direği geçemedi.

Ligde 16 maçtır yenilmiyor

Geçen sezon teknik direktör Şenol Güneş’in göreve gelmesinin ardından Süper Lig’de dikkati çeken bir performansa imza atan Beşiktaş, ligde yenilmezlik serisini 16 maça yükseltti.

Geçen sezonki Sivasspor karşılaşmasının ardından ligde oynadığı 15 maçı yenilgisiz tamamlayan siyah-beyazlı ekip, yeni sezona da galibiyetle başlayarak yenilmezlik serisini 16 müsabakaya çıkardı.

Ayrıca Beşiktaş, bu sezon oynadığı 4. resmi maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde oynadığı Tirana maçları ve Neftçi müsabakasında da rakiplerini mağlup etmeyi başarmıştı.

İlk yarı

7. dakikada maçtaki ilk tehlike yaşandı. Orta sahada topla buluşan Gedson Fernandes, soldan ceza sahasına girip içeriye çevirdi. Onur Bulut’tan seken topu Muleka tamamladı. Kaleci Dituro gole izin vermedi.

18. dakikada Levent Mercan’ın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Can Keleş, Masuaku’dan sıyrılıp ceza sahası dışından sağ çaprazdan çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Aboubakar, Baniya’dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Erkan Özdamar’ın penaltı kararı sonrasında 48. dakikada atışı Aboubakar kullandı. Kaleci Dituro köşeyi doğru tahmin ederek gole engel oldu.

57. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Hadziahmetovic, Gedson, Masuaku üçlüsünün paslaşması sonrasında Hadziahmetovic ceza sahası içi sağ çizgisinde topla buluştu. Bu futbolcunun kale sahasına ortasında Muleka şutunu çekti. Kaleci Dituro topu kontrol etti.

63. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Gedson Fernandes’in pasında Aboubakar topun üstünden atlayarak Onur Bulut’a boş alan açtı. Ceza sahası içi sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan bu futbolcunun şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

66. dakikada Beşiktaş bir kez daha direğe takıldı. Masuaku’nun soldan gönderdiği ortada ceza sahası içinde yükselen Aboubakar’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu Gedson Fernandes tamamlamak istedi. Savunma topu kornere attı.

85. dakikada Beşiktaş golü buldu. Masuaku’nun soldan arka direğe gönderdiği ortada Rebic kafayla topu indirdi. Boşta kalan topa ceza yayı üzerinden Gedson Fernandes çok sert vurdu. Meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.

Siyah-beyazlılar mücadeleden 1-0 galip ayrılarak sezona 3 puanla başladı.

(AA)