Beşiktaş, Süper Lig’de yarın Antalyaspor’un konuğu olacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde oynadığı son maçta Galatasaray’ı mağlup ederek zirve yarışında puan farkını düşüren siyah-beyazlılar, 31 karşılaşmada topladığı 65 puanla 3. sırada yer alıyor.

Son maçında VavaCars Fatih Karagümrük’ü deplasmanda 1-0’la geçen Antalyaspor ise 36 puanla 12. basamakta bulunuyor.

Omar Colley ve Salih Uçan’ın durumu belirsiz

Beşiktaş’ta derbi maç sonrası tedavilerine başlanan Omar Colley ve Salih Uçan’ın yarınki maç öncesi durumu belirsizliğini koruyor.

Derbide sakat sakat mücadele eden Colley ile Salih Uçan’ın durumuna bugün yapılacak son antrenmanın ardından karar verilecek. Sağlık kurulunun yapacağı değerlendirme sonrası teknik direktör Şenol Güneş, iki oyuncuyu Antalya’ya götürüp götürmeyeceğine karar verecek.

Cenk Tosun kart ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sezonun geride kalan bölümündeki Bitexen Giresunspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında sarı kart gören golcü oyuncu, Antalyaspor karşılaşmasında da kart görmesi halinde Adana Demirspor ile oynanacak mücadelede görev yapamayacak. (AA)