Beşiktaş şimdiden başarılı olmuştur!

LİGİN final bölümüne yaklaştık ve Beşiktaş, yeniden liderliğe yükseldi. En çok gol atan takım olan siyah-beyazlılarda Aboubakar 15 ve Larin 13 kez fileleri havalandırırken Ghezzal’in de 11 asisti var. Sezon başında biri, Kara Kartal’ın bu şekilde zirvede olacağını söyleseydi ‘Deli’ ilan edip ‘Hadi canım sen de’ derdik…

Hakem hataları, bağıran çağıran yöneticiler, bildiri üstüne bildiri yayınlayan kulüplerin aksine futbol denilen oyunu rakiplerine göre daha olumlu sahaya yansıtan bir Beşiktaş var. Şampiyonluğu da sonuna kadar hak ediyorlar. Şampiyon olmazsa ne olacak ki, Sergen Yalçın ve futbolcular başarısız mı sayılacak? Hiç de bile.. Fenerbahçe ve Galatasaray’ı göz önünde bulundurursak mevcut şartlarda Beşiktaş, yaptıklarıyla alkışlanacak pozisyondadır. Ne güzel söylemiş efsane Başkan Seba, ‘Beşiktaş şampiyon olsun, maç kazansın, kupa kaldırsın diye tutulmaz. Beşiktaşlılık bir değerler manzumesidir. Dürüstlüktür. Ahlâklı olmaktır’ diye…

Çebi, Divan Kurulu toplantısında kendisini eleştirenlere “Arkadaşlar farkında mısınız, şampiyonluğa koşuyoruz” diyerek bir mucizeyi gerçekleştireceklerini belirtti. Haksız da sayılmaz, borç batağındaki kulübün futbol takımını buralara getirmesi de büyük başarıdır.