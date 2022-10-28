Beşiktaş, Şenol Güneş’i resmen açıkladı
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş’le 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 28.10.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.” denildi.
Beşiktaş Kulübü, 26 Ekim Çarşamba günü teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrıldığını açıklamıştı. (AA)
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