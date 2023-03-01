Beşiktaş maçı öncesi bir yasak daha

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü arasında 5 Mart Pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmada konuk ekip taraftarları yer alamayacak.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, İl Güvenlik Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, karşılaşmada, misafir tribün, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olacak ve bu tribünün biletleri Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacak.

Buna göre sadece Beşiktaş AŞ logolu Passolig kart sahibi taraftarlar bilet satın alabilecek. 10.02.2022 tarihinden itibaren Ankaragücü logolu Passolig kartlarını iptal eden taraftarlar karşılaşmaya bilet satın alamayacak. Karşılaşmaya bilet satın alan taraftarlar ve kombine sahipleri biletlerini transfer edemeyecek.

(AA)