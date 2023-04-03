Beşiktaş, Kadıköy’den zaferle döndü

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, 10 kişi kaldığı derbiyi 4-2 kazanarak puanını 52’ye yükseltti. Siyah-beyazlılar, 1 maçı eksik olan Fenerbahçe’yle aradaki farkı 2 puana indirdi.

Ülker Stadı’ndaki mücadelenin ilk yarısını Enner Valencia’nın 41. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıya da penaltıyla başladı.

Arda Güler’in savunmanın arkasına attığı topa hareketlenerek kaleciyle karşı karşıya kalan Valencia’ya Welinton’un müdahalesi sonrası hakem Halil Umut Meler 50. dakikada bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 53. dakikada topun başına geçen Valencia, bu sefer meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.

Redmond derbiyi çözen isim oldu

Beşiktaş’ta ikinci yarıda Amir Hadziahmetovic’in yerine 46. dakikada oyuna giren Nathan Redmond derbiye damga vurdu.

Siyah-beyazlı oyuncu 58 ve 62. dakikalarda Cenk Tosun’un, 90+1. dakikada Aboubakar’ın attığı gollerin pasını verirken, 75. dakikada uzak mesafeden attığı golle derbinin sonucuna direkt etki etti ve siyah-beyazlı takımın galibiyetinde kritik rol oynadı.

Welinton kırmızı kart gördü

Derbi maçta 11. dakikada sakatlanan Tayyip Talha Sanuç’un yerine oyuna giren Welinton, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

28. dakikada sarı kart gören Beşiktaşlı oyuncu, 50. dakikada Valencia’ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartla oyundan atıldı. Brezilyalı stoper bu kartla birlikte bu sezonki ilk kırmızı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Cenk Tosun’dan Fenerbahçe’ye ilk gol

Beşiktaş’ın başarılı forveti Cenk Tosun, kariyeri boyunca Fenerbahçe’ye karşı oynadığı maçlardaki ilk gollerini kaydetti.

Gaziantep ve Beşiktaş formaları altında daha önce 14 resmi müsabakada Fenerbahçe’ye rakip olan Cenk Tosun, 15. karşılaşmasında sarı-lacivertlilere karşı gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı oyuncu, 58 ve 62. dakikalarda attığı gollerle Beşiktaş’ı Kadıköy’de 2-1 öne geçirdi.

Aboubakar, Fenerbahçe’ye 4. golünü attı

Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, Fenerbahçe’ye karşı oynadığı maçlarda 4. golünü kaydetti.

90+1. dakikada siyah-beyazlı ekibin 4. golünü kaydeden Kamerunlu oyuncu, sarı-lacivertlilere rakip olduğu 5 lig maçının hiçbirini kaybetmezken, Beşiktaş bu maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Beşiktaş galibiyet serisini 4 maça çıkardı

Kadıköy’den galibiyetle dönen Beşiktaş, üst üste 4. galibiyetini aldı.

VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında peş peşe puan kayıpları yaşayan siyah-beyazlı ekip daha sonra oynadığı maçlarda MKE Ankaragücü (2-1), Medipol Başakşehir (2-0) ve İstanbulspor (3-1) mağlup etti.

Beşiktaş, Fenerbahçe’yi de yenerek art arda 4. galibiyetini elde etti.

Bu sezon ilk derbisini kazandı

Siyah-beyazlı ekip Fenerbahçe deplasmanında kazandığı maçla bu sezon ilk kez bir derbiden 3 puanla ayrıldı.

Sezonun ilk yarısında sarı-lacivertli rakibiyle Vodafone Park’ta golsüz berabere kalan Beşiktaş, Galatasaray’la deplasmanda oynanan derbiyi de 2-1 kaybetmişti.

Kadıköy’de oynanan derbiyi 4-2 kazanan siyah-beyazlı ekip, ayrıca bu sezon ilk kez bir derbide birden fazla gol attı.

Güneş, Kadıköy’de ilk kez kazandı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın başında görev yaptığı 12 maçta Kadıköy’de ilk galibiyetini aldı

Siyah-beyazlı ekipte ikinci dönemini geçiren tecrübeli çalıştırıcı, görev yaptığı ilk dönemde (2015-2019) Fenerbahçe’ye karşı Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda 11 müsabakada rakip olurken, siyah-beyazlı ekip oynanan bu maçlarda 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 1’i hükmen 4 mağlubiyet yaşamıştı.

Beşiktaş’ta Güneş, Fenerbahçe’ye karşı aldığı galibiyetlerin tümünü ev sahibi olduğu maçlarda kazanmıştı.

Devre arasında sosyal medyadan tepki

Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında maçın hakemi Halil Umut Meler’e sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulüp, sarı-lacivertlilerin 1-0 öne geçmesine sebep olan penaltı pozisyonunun yer aldığı videoyu “Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler!” ifadesiyle paylaşarak hakemin kararını eleştirdi.

Tayyip Talha maça devam edemedi

Siyah-beyazlı takımın stoperlerinden Tayyip Talha Sanuç, derbiyi tamamlayamadı.

9. dakikada Onur Bulut’un kaptırdığı topla başlayan Fenerbahçe atağında Joao Pedro ile girdi mücadele sonrası yerde kalan siyah-beyazlı oyuncu, sahayı sedyeyle terk etti.

İstanbulspor maçında sakatlanan ve milli arada tedavisi tamamlanan Tayyip sakatlığının ardından 11. dakikada yerini Welinton’a bıraktı.

Aboubakar ilk kartını derbide gördü

Ara transfer döneminde Beşiktaş’a transfer olan Vincent Aboubakar, bu sezonki ilk sarı kartını Fenerbahçe derbisinde gördü.

28. dakikada kale arkasındaki tribünlerle tartışmaya girerek saha içinde tansiyonun yükselmesine sebep olan siyah-beyazlı oyuncuya daha sonra hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kart gösterildi. (DHA)