Beşiktaş, Josef de Souza’nın sözleşmesini uzattı
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Beşiktaş, Josef de Souza’nın sözleşmesini uzattı

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza’nın sözleşmesinin 2021-2022 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada;

“Beşiktaş, mutluluktur. Josef de Souza’nın sözleşmesi 2021-22 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır” başlığıyla paylaşılan videoda 31 yaşındaki futbolcu “Sadece iki kararımdan şüphe duymadım. İlki Beşiktaş’a gelmem. İkincisi Beşiktaş’la sözleşmemi yenilemek. En büyük Beşiktaş” denildi. (İHA)

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