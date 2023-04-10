Beşiktaş galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor’u 3-1 yenen Beşiktaş , geriye düştüğü maçta 3 puanı Vincent Aboubakar (2) ve Nathan Redmond’un attığı gollerle alarak puanını 55’e yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sıraya çıktı.

Giresunspor engelini de aşmayı başaran siyah-beyazlı ekip, bu maçla üst üste 5. galibiyetini aldı.

Teknik direktör Şenol Güneş’in göreve gelmesinin ardından ikinci kez peş peşe 5 maçı galibiyetle tamamlamayı başaran siyah-beyazlılar, bu süreçte daha önce MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Fenerbahçe’yi mağlup etmişti.

Beşiktaş beraberliği penaltıyla yakaladı

Siyah-beyazlı ekip, Giresunspor karşısında geriye düştüğü maçın 37. dakikasında penaltı kazandı.

Salih Uçan’ın ceza sahası dışından şutunda topa ceza sahası içinde Perez’in eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını işaret etti.

Karşılaşmanın 39. dakikasında penaltıda topun başına geçen Aboubakar, topu filelere göndererek siyah-beyazlıların skoru eşitleyen golüne imza attı.

Aboubakar durdurulamıyor

Beşiktaş ‘ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, gollerini Giresunspor karşısında da sürdürdü.

Siyah-beyazlı takımda üçüncü dönemini geçiren Kamerunlu golcü, transferinin ardından görev aldığı Yukatel Kayserispor, Corendon Alanyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarını boş geçti.

Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında statü gereği forma giyemeyen Aboubakar, daha sonra oynadığı 5 maçta da üst üste gol sevinci yaşamayı başardı.

MKE Ankaragücü maçıyla gol serisine başlayan siyah-beyazlı oyuncu, Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarının ardından Giresunspor’u da boş geçmedi.

Aboubakar, 39 ve 45+5. dakikalarda attığı gollerle Beşiktaş ‘ın galibiyetinde kritik rol oynarken gol sayısını 6’ya yükseltti.

Redmond gollerine devam ediyor

Geçen hafta oyuna sonradan girerek Fenerbahçe karşısında alınan 4-2’lik galibiyette kritik rol oynayan Nathan Redmond, Giresunspor maçında da gol attı.

Fenerbahçe karşısında Cenk Tosun ve Aboubakar’ın gollerinin pasını veren, bir de uzaktan attığı golle Beşiktaş ‘ın derbide attığı gollerin tümünde pay sahibi olan Redmond, Giresunspor karşısında 54. dakikada skoru 3-1’e taşıyan golü kaydetti.

Redmond, bu golle bu sezon ligde 4. kez fileleri havalandırmış oldu.

Cenk Tosun sakatlandı

Beşiktaş ‘ta Cenk Tosun, sakatlığı nedeniyle ilk yarıda oyundan çıktı.

Bir pozisyon sonrası Giresunspor ceza sahası önünde yerde kalan Cenk Tosun, sağlık ekibinin yaptığı kontrollerin ardından oyuna devam edemedi.

Golcü oyuncu, 35. dakikada yerini Gedson Fernandes’e bıraktı.

Amir Hadziahmetovic cezalı duruma düştü

Beşiktaş ‘ta sarı kart ceza sınırında bulunan isimlerden Amir Hadziahmetovic, Giresunspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Sezonun ilk yarısında Arabam.com Konyaspor formasıyla İstanbulspor ve Adana Demirspor maçlarında sarı kart gören siyah-beyazlı oyuncu, Beşiktaş ‘ta da Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından Giresunspor mücadelesinde sarı kartla cezalandırıldı.

Hadziahmetovic, gelecek hafta Trabzonspor’la oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

Giresunspor’un galibiyet hasreti 11 maça çıktı

Beşiktaş karşısında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Giresunspor’un galibiyet hasreti 11 maça çıktı.