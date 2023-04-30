Beşiktaş – Galatasaray derbisinin ilk 11’leri belli oldu
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Beşiktaş – Galatasaray derbisinin ilk 11’leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek. Saat 19.00’da başlayacak olan mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak.

Dev derbiye takımlar şu kadrolarla çıkacak:

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Colley, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih, Redmond, Cenk, Aboubakar

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

(DHA)

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