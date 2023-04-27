Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Süper Lig’in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü saat 19.00’da oynanacak Beşiktaş – Galatasaray derbisinde Ali Şansalan düdük çalacak.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
YARIN:
20.00 Alanyaspor – Ümraniyespor (Kırbıyık Holding) YAŞAR KEMAL UĞURLU
29 NİSAN CUMARTESİ:
16.00 Fatih Karagümrük – Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat) HALİL UMUT MELER
16.00 Konyaspor – Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) CİHAN AYDIN
19.00 Sivasspor – Fenerbahçe (Sivas 4 Eylül) ZORBAY KÜÇÜK
19.00 MKE Ankaragücü – Kasımpaşa (Eryaman) BAHATTİN ŞİMŞEK
30 NİSAN PAZAR:
19.00 Beşiktaş – Galatasaray (Vodafone Park) ALİ ŞANSALAN
1 MAYIS PAZARTESİ:
20.00 İstanbulspor – Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) METE KALKAVAN
(DHA)
Spor