Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig’in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü saat 19.00’da oynanacak Beşiktaş – Galatasaray derbisinde Ali Şansalan düdük çalacak.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:

20.00 Alanyaspor – Ümraniyespor (Kırbıyık Holding) YAŞAR KEMAL UĞURLU

29 NİSAN CUMARTESİ:

16.00 Fatih Karagümrük – Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat) HALİL UMUT MELER

16.00 Konyaspor – Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) CİHAN AYDIN

19.00 Sivasspor – Fenerbahçe (Sivas 4 Eylül) ZORBAY KÜÇÜK

19.00 MKE Ankaragücü – Kasımpaşa (Eryaman) BAHATTİN ŞİMŞEK

30 NİSAN PAZAR:

19.00 Beşiktaş – Galatasaray (Vodafone Park) ALİ ŞANSALAN

1 MAYIS PAZARTESİ:

20.00 İstanbulspor – Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) METE KALKAVAN

(DHA)

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