Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Lig’in 8’inci haftasında pazar günü oynanacak Beşiktaş -Fenerbahçe maçını Volkan Bayarslan yönetecek.
Süper Lig’in 8inci haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri belli oldu. TFF’den yapılan açıklamada, haftanın karşılaşmaları ve görev alacak hakemler şu şekilde:
CUMARTESİ
14.30 Kasımpaşa – Gaziantep FK: Zorbay Küçük
17.00 Kayserispor – Trabzonspor: Ümit Öztürk
17.00 MKE Ankaragücü – Başakşehir: Arda Kardeşler
20.00 Adana Demirspor – Galatasaray: Halil Umut Meler
PAZAR
14.30 Sivasspor – Hatayspor: Erkan Özdamar
14.30 Alanyaspor – Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 Konyaspor – Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
20.00 Beşiktaş – Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
PAZARTESİ
20.00 Fatih Karagümrük – İstanbulspor: Ali Şansalan
(DHA)
Spor