Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 8’inci haftasında pazar günü oynanacak Beşiktaş -Fenerbahçe maçını Volkan Bayarslan yönetecek.

Süper Lig’in 8inci haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri belli oldu. TFF’den yapılan açıklamada, haftanın karşılaşmaları ve görev alacak hakemler şu şekilde:

CUMARTESİ

14.30 Kasımpaşa – Gaziantep FK: Zorbay Küçük

17.00 Kayserispor – Trabzonspor: Ümit Öztürk

17.00 MKE Ankaragücü – Başakşehir: Arda Kardeşler

20.00 Adana Demirspor – Galatasaray: Halil Umut Meler

PAZAR

14.30 Sivasspor – Hatayspor: Erkan Özdamar

14.30 Alanyaspor – Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 Konyaspor – Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

20.00 Beşiktaş – Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

PAZARTESİ

20.00 Fatih Karagümrük – İstanbulspor: Ali Şansalan

(DHA)