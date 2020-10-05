Beşiktaş evinde mağlup!
Süper Lig’in 4’üncü haftasında Beşiktaş, evinde Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup oldu.
STAT: Vodafone Park
HAKEMLER: Mete Kalkavan, Serkan Ok, Ali Saygın Önel
BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Francisco Montero, Welinton Souza (Dk. 76 Adem Ljajic), Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz (Dk. 46 Bernard Mensah), Gökhan Töre (Dk. 76 Ajdin Hasic), Tyler Boyd (Dk. 63 Cyle Larin), Vincent Aboubakar (Dk. 64 Güven Yalçın)
GENÇLERBİRLİĞİ: Kristoffer Nordfeldt, Mattias Johansson, Zargo Toure, Diego Angelo, Pierre-Yves Polomat (Dk. 83 Halil İbrahim Pehlivan), Robert Piris, Berat Özdemir, Sefa Yılmaz (Dk. 68 Mustafa Çeçenoğlu), Dominik Furman (Dk. 68 Floyd Ayite), Daniel Candeias, Bogdan Stancu (Dk. 77 Giovanni Sio)
GOL: Dk. 8 Stancu (Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Rıdvan Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş) – Polomat, Sio (Gençlerbirliği)
8’inci dakikada Furman’ın sağdan ortasında, ceza sahası içinde Stancu’nun yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.
19’uncu dakikada Candeias’ın ceza sahası dışından sağ taraftan şutunda, kaleci Ersin tehlikeyi önledi.
38’inci dakikada sol kanattan Gökhan Töre’nin kullandığı köşe vuruşunda, Montero’nun kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
45+1’inci dakikada De Souza’nın pasında sağ tarafta topla buluşan Gökhan Töre’nin şutunda top kalecide kaldı.
Maçın ilk yarısı Gençlerbirliği’nin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
65’inci dakikada paslaşarak ceza sahasına giren Gençlerbirliği’nde Berak Özdemir’in şutunda Montero topu çizgiden çıkardı.
80’inci dakikada Candeias’ın sağ kanattan ortasında, Ayite ceza sahası içinde müsait pozisyonda topa dokunamadı.
83’üncü dakikada Hasic’in sol kanattan ortasında Güven topa arka direkte kafayı vurdu ancak kaleci topu kornere çeldi.
90’ıncı dakikada Rıdvan Yılmaz’ın ceza sahası içi sol çaprazından içeri gönderdiği topa arka direkte Hasic’in vurdu top direkten döndü.
90+3’üncü dakikada Candeias sağ kanattan ceza sahasına girerek topu Sio’ya verdi. Sio’nun ilk vuruşu kaleciden döndü. Ardından topa hareketlenen Sio, kaleciden sıyrıldı ancak topu üstten auta attı.
Karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı.