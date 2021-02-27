Beşiktaş aile olmuş

Beşiktaş’ın geçen haftayı BAY geçmesi oyunculara yaramış. Takımın nasıl döneceği konusunda soru işaretleri vardı ancak futbolcular oyunun başlamasından kısa süre sonra tüm tereddütleri ortadan kaldırdılar. Dinlenmişler, stresten uzaklaşmışlar.

Denizlispor’un gücü ortada. Ona göre oynamaya çalıştı. İstanbul deplasmanına gelen takımların klasik şablonudur: Kapanalım, hızlı çıkıp rakibin açıklarını kollayalım.

Fakat bunu gerçekleştiremediler. Beşiktaşlı futbolcular maça çok iyi hazırlanmış. Larin, Aboubakar ve Ljajic’in attığı erken goller hem Beşiktaş’a galibiyetin kapısını açtı hem Denizli’nin puan alabileceğine olan inancını kırdı.

Ljajic gol attı ama hâlâ beklentilerin uzağında. Daha fazla sorumluluk alması gerekiyor.

Beşiktaşlı oyuncular futbola aç. Kaledeki Ersin’den en uçtaki Aboubakar’a kadar hepsi bunu gösterdiler. Oyuna giren ve çıkan oyuncuların yüzlerine dikkat edin, hepsinde mutluluk var. Bu da Ümraniye’de aile havasının oluştuğunu, futbolcuların Sergen Yalçın’a olan inancını gösterir. Şampiyon olmak istiyorsanız maç maç ilerleyeceksiniz. Başarı da zaten böyle gelecek.