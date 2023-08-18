Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Azerbaycan ekibi Neftçi’yi 2-1 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

25. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Semih Kılıçsoy’un ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Muleka’nın ceza sahası içinden çıkardığı şutta kaleci Brkic topu kornere çeldi.

36. dakikada Neftçi öne geçti. Olanare’nin pasında topla buluşan Makhmudov’un ceza sahası sağ çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok’un müdahalesi yetersiz kaldı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

45. dakikada konuk takımın Saief ile soldan kullandığı kornerde Matias’ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Mert gole izin vermedi.

Neftçi, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

57. dakikada Beşiktaş beraberliği sağladı. İkinci yarıda oyuna giren ve sol kanadı hareketlendiren Masuaku’nun pasında topu kontrol eden Aboubakar, ceza sahası sol çaprazından yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

62. dakikada siyah-beyazlı ekip, önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Rosier’in sağdan ortasında kaleci Brkic’in uzaklaştırmak istediği top, Aboubakar’a çarparak Onur Bulut’un önünde kaldı. Onur’un ceza sahası içinde yakın mesafeden çıkardığı şutta Neftçi savunması, altıpasın içinde meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.

71. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rosier’in sağdan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Jackson Muleka, yere düşerek kontrolünü kaybettiği topu tekrar kazandı. Muleka, kaleci Brkic’i de oyundan düşürdükten sonra altıpasın solundan dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Beşiktaş, adını play-off turuna yazdırdı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde play-off turuna yükselen Beşiktaş’ın rakibi, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev oldu.

Yunanistan ekibi Aris’le oynanan ilk maçı 1-0 kaybeden Dinamo Kiev, Romanya’da oynanan rövanş mücadelesinin normal süresini 2-1 üstün tamamladı. Uzatma bölümünde de sonuç değişmeyince karşılaşma penaltılara gitti. Penaltıları 6-5 kazanan Ukrayna temsilcisi, play-off turuna yükseldi.

Play-off turunun ilk maçları 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos’ta oynanacak.

Güneş ikinci yarıya değişikliklerle başladı

Mücadeleye VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk 11’ine göre 6 değişiklikle başlayan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, ilk 45 dakikayı 1-0 geride kapatmalarının ardından ikinci yarıda 3 as oyuncusunu sahaya sürdü.

Güneş, Onana’nın yerine Hadziahmetovic’i, Umut Meraş’ın yerine de Masuaku’yu oyuna aldı. Muleka’yı sol açıkta oynatan Güneş, yeni transfer Rebic’i de kulübeye çekerken, bu oyuncunun yerine Aboubakar’ı forvette görevlendirdi.

Güneş, 49. dakikada ise sakatlık geçiren Semih’in yerine Onur Bulut’u sahaya soktu.

“İkinci yarıda tamamen oyuna hakim olduk”

Beşiktaş teknik direktör Şenol Güneş, ikinci yarının başında yaptıkları 3 değişiklikle oyun kalitesini arttırdıklarını ve galip geldiklerini söyledi.

Beşiktaş Park’ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güneş, “Mağlubiyetten galibiyete geçtik. Maça iyi başladık. Hücumda etkinliğimiz yoktu. Az pozisyonumuz vardı. Rakibin çıktığı pozisyonda golü yedik. İkinci yarıda tamamen oyuna hakim olduk. Golleri bulduk. Sezon başı olarak bazı oyuncular istenilen seviyede değil. Genç oyuncularımız iyiydi. Dinamo Kiev maçına bakacağız. İlk maç deplasmanda. Umarım Dinamo Kiev’i yenip turu geçeriz. Üç günde bir maç yapacağız. Rotasyon da yapmak istiyorum. Oyuncular ellerinde gelen gayreti gösterdi. Taraftar da olağanüstü destek verdi.” ifadelerini kullandı.

Geriye düşmelerine rağmen iyi bir reaksiyon verdiklerini aktaran Güneş, “Savunma ve hücumu iyi yapmamız gerekiyor. Basit gol yedik. Oyuncu değişiklikleriyle kalite farkı ortaya çıkıyor. İkinci yarıda iyiydik. Son bölümde gereksiz ortalar yaptık. Takımda olumsuz bir taraf görmüyorum.” diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, Beşiktaş’a transfer olması beklenen Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov’u birçok mevkide oynayabildiği için tercih ettiklerini aktardı.

“Maaşlar ödenmezse camiaların işi zor olur”

Şenol Güneş, bu sezon takımların yüksek transfer bedelleri ve maaşlarla yaptıkları transferlerin ekonomik sıkıntılar oluşturacağı endişesi taşıyıp taşımadığıyla ilgili bir soruya şu şekilde cevap verdi:

“Kulüplerin yürüyebilmesi için ekonomik olarak iyi kararlar alıp uygulayabilmesi gerekir. Maaşlar ödenmezse camiaların işi zor olur. İlk defa Beşiktaş’ta geldiğimden beri personel de dahil hiç kimsenin ödemesinde bir aksama yok. Bu, önemli bir şey. Bu dengeler bozulduğu zaman futbol oynanmaz. Bana oyuncu ekonomik sorunla gelmesin, gerisi bende. Herkes para dağıtıyor gibi geldi. Arap ülkelerinin de etkisi var. Herhalde iyi paralar kazanıp iyi transferler yapıyorlar.”

Neftçi Teknik Direktörü Adrian Mutu ise karşılaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “55. dakikaya kadar iyi oynadık. İkinci yarıda fiziksel olarak oyundan düştük. Sahada iyi bir karakter ortaya koyduk. Sonuna kadar mücadele ettik ancak tur için yeterli olmadı.” şeklinde görüş belirtti.

Aboubakar, Avrupa’da gollerine devam etti

Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gollerini sürdürdü.

Tirana ile oynanan sezonun ilk resmi maçını boş geçen Kamerunlu oyuncu, Arnavutluk ekibi ile oynanan rövanş mücadelesinin ardından Neftçi ile yapılan iki karşılaşmada da gol attı. Aboubakar, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde oynadığı 4 maçta 3 gole ulaştı.

Aboubakar, ligde oynanan Fatih Karagümrük maçında ise gol sevinci yaşayamadı.

Kamerunlu oyuncunun yanı sıra ilk Tirana maçında sezonun ilk golünü atan Muleka, Neftçi ile oynanan iki karşılaşmada da fileleri havalandırarak bu sezonki gol sayısını 3’e yükseltti.

Takım arkadaşları Ghezzal’ı unutmadı

Beşiktaşlı futbolcular, Aboubakar’ın gol sevincinde, kayınvalidesi ve oğlu Fransa’da trafik kazası geçiren ve hastanede tedavi gören Rachid Ghezzal’ı unutmadı.

Siyah-beyazlı futbolcular, golün ardından üstünde “Hepimiz seninleyiz Rachid, desteğimiz seninle” yazılı Beşiktaş forması açarak, Fransa’da bulunan Ghezzal’a desteklerini gösterdi.

Kuntz’un yardımcısı Lichte de maçı izledi

A Milli Futbol Takımı’nın 8 Eylül’de Ermenistan ile oynayacağı 2024 Avrupa Şampiyonası eleme müsabakası ve 12 Eylül’de Japonya ile yapacağı özel maç öncesi siyah-beyazlı takımın Neftçi mücadelesini, A Milli Futbol Takımı adına teknik direktör Stefan Kuntz’un yardımcısı Jan-Moritz Lichte de takip etti.

(AA)