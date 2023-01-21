Beşiktaş, Aboubakar ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş Kulübü, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar ile 2,5 yıl ve artı bir yıl opsiyonlu olmak üzere sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, “Profesyonel futbolcu Vincent Pate Aboubakar’ın transferi konusunda oyuncu ile 21 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2024-2025 sezonu sonuna kadar iki buçuk yıl, artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya net 1 milyon 140 bin avro imza parası ve 2022-2023 sezonu için net 1 milyon 555 bin avro, kalan sezonlar için sezon başına net 3 milyon 110 bin avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12 bin Avro maç başı ücreti ödenecektir.” ifadelerine yer verildi.

(AA)