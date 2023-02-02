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Beş yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu

Uşak’ta, 5 yaşındaki çocuk evlerindeki yatağında ölü bulundu.

Kemalöz Mahallesi’ndeki evde Yaman D’nin (5) hareketsiz yattığını fark eden anne F.Ş, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Eşinden ayrıldığı öğrenilen annenin polise verdiği ifadede, oğlunun gece ateşlendiğini ancak sağlık durumunun iyi olduğunu söylediği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(AA)

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