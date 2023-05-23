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Beş ilde PKK operasyonu: 28 gözaltı kararı

Mersin merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenlendi, 28 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanmasında faaliyet gösteren, sosyal medyadan propaganda yapan ve dernek kurup, cezaevindeki terör hükümlülerine destek veren şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

28 şüphelinin yakalanması için Mersin, Adana, Ankara, İzmir ve Antalya’da baskınlar yapıldı. 28 adrese şafak vakti yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor. (DHA)

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Beş ilde PKK operasyonu: 28 gözaltı kararı
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