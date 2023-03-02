Berber ve kardeşi, silahlı saldırıda ağır yaralandı
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Berber ve kardeşi, silahlı saldırıda ağır yaralandı

Adana’da berber Nadir Kahveci (24) ve kardeşi Kadir Kahveci (18) iş yerinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Olay,  19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi Mahmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. Berberlik yapan Nadir Kahveci ve kardeşi Kadir Kahveci, iş yerine gelen kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan kardeşler, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için harekete geçerken, olayla ilgili inceleme başlattı

(DHA)

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Berber ve kardeşi, silahlı saldırıda ağır yaralandı
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