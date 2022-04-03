Cuma günkü yazımın son cümlesinde “ABD’nin yakında Pakistan’ı karıştıracağını” yazmıştım.

“Yakın”ın bu kadar yakın olacağını tahmin etmemiştim çünkü o yakın yarın.

Peki hikaye ne?

Uzun süredir her istediğini yaptıramayan ABD; Başbakan Umran Han’a çok kızıyordu. BM Genel Kurulu’nda Ukrayna ile ilgili yapılan oylamada Pakistan, düşmanı Hindistan gibi çekimser oy kullanınca Washington’un tepesi attı. Harekete geçen Biden yönetimi her zaman yaptığı gibi askeri darbeyi kışkırtmak yerine bu kez muhalefet partilerini birleştirerek Başbakan Han’dan güvensizlik oylamasıyla kurtulmayı planlıyor.

Kritik oylama büyük olasılıkla yarın.

Bu oyunlara dikkat çeken Başbakan Han “Askeri üs kurmasına izin vermediği için ABD’nin kendisini tehdit edip devirmeye çalıştığını” söyledi ve “Ne ben ne de Pakistan halkı diz çökmeyeceğiz” dedi.

Pakistan bir çok yönüyle Türkiye’ye benzer.

1947’de Hindistan’dan ayrılarak bağımsız olan ülke 4 askeri darbe ve bir o kadar darbe girişimi yaşadı. 1977 darbesi sonrasında Halk Partisi’nin lideri Cumhurbaşkanı ve Başbakan Zülfikar Ali Butto Nisan 1979’da idam edildi ve onun kızı Başbakan Benazir Butto Aralık 2007’de öldürüldü.

Farklı İslamcı parti ve örgütlerin güçlü olduğu ülkede ordu her zaman gücünü koruyor ve çoğu zaman Washington’un dediklerini yapıyor.

Hindistan, İran, Çin ve en önemlisi Afganistan’a komşu olan Pakistan 1979 Sovyet işgalinden sonra Amerikalıların en önemli hareket alanıydı.

Türkiye ise 2011 sonrasında Suriye için hareket alanı haline gelmişti.

Afganlı cihatçı gruplar ve daha sonra Kaide ve Taliban’ın tüm eylemleri Pakistan üzerinden gerçekleşiyordu. Pakistan askeri istihbarat örgütü genel olarak CİA, Mİ6, Suudi Arabistan, Mısır ve BAE istihbarat örgütleriyle birlikte hareket ediyordu.

Katar eski Başbakanı Hamed Bin Casim’in itiraflarıyla o zamanki durum 2011 sonrasında Suriye’ye benziyor.

20 yıl işgalden sonra Afganistan’dan çekilen ABD bu ülkeyi öylece Ruslara ya da Çinlilere kaptırmayı düşünmeyecektir. Bu nedenle komşu Pakistan’ı rahat bırakmayacak ve kendine bağımlı kılmak için her yola başvuracaktır.

Meclis toplantısında Başbakan Han’ın düşürülmesi için 342 üyeli parlamentoda 172 üye yeterli olacak. Haberlere bakılırsa tehdit, şantaj ve rüşvetle muhalefet bloku 176 oyu garantilemiş gibi görünüyor.

Peki Umran Han hükümeti düşürülürse ne olur?

Hükümeti kurma görevi muhalefet bloğunun lideri Şahbaz Şerif’e verilecek. Şerif eski başbakanlardan İslamcı Navaz Şerif’in kardeşi, uzun süre Suudi Arabistan’da yaşamış, 2020’de kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınmış sonra da kefaletle serbest bırakılmış.

Tam Amerikalılara göre.

Amerikalıların desteğiyle başbakan olursa kesin istedikleri her şeyi yapar. Elbette ülke ekonomisinin neredeyse yarısını kontrol eden generallerle birlikte.

Ama ne olur ne olmaz ABD başka alternatifler üzerinde de çalışıyordur.

Haberlere bakılırsa Amerikalılar eski Başbakan Benazir Butto ve eşi eski Cumhurbaşkanı Asıf’ın oğlu Halk Partisi lideri Bilavel’e de çengel atmış durumda. Generaller kime sıcak bakarsa Washington onu daha fazla sevecek sonra da onu tepe tepe kullandıktan sonra bir kenara atacak.

Darbe yaptırdığı Müşerref’e yaptığı gibi.

Afganistan işgalinde tepe tepe kullandı sonra da “herkes kendi yoluna” dedi.

Adam Cumhurbaşkanlığından atıldıktan sonra ülkeden kaçtı, geri geldi vatana ihanet ve yolsuzluk suçlamasıyla idama mahkum oldu, askerler tarafından ülkeden kaçırıldı ve Dubai’ye giderek televizyonlarda “siyasal yorumcu” olarak çalıştı.

Her şeye rağmen bizdeki her salataya maydanoz olan azman ve uzmanlardan daha “bilgiliydi” çünkü Amerikalıların yanında çalışmıştı.

1950-1957 yani Menderes döneminde babasının görevi nedeniyle Ankara’da bulunmuş ve Türkiye’nin ülkesiyle olan benzerliklerini iyice öğrenmişti.

Bir çok konuda!