Benim mitingim senin mitingini döver abi

İktidar olmuş bir siyasi partinin (DYP)…

Başbakanlık yapmış genel başkanına (Prof. Dr. Tansu Çiller) danışmanlık hizmeti vermiş olduğum için:

İyi bilirim…

Profesyonel partililer değil…

Genel başkanlar:

Mitinglere çok önem verir…

Profesyonel partililer neden önem vermez?..

Miting meydanlarının çok büyük yalancı olduğunu bilirler de ondan…

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Oysa…

O mitinglere gelenlerin çoğu…

Sandığa gidinceye kadar…

O kadar çok karar değiştirirler ki…

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Pek çok ilde de seçim öncesi, komşu illerden…

O da karşılayamayacaksa o ile en uzak şehir ve kasabalardan bile:

“Yevmiyeli profesyonel miting izleyicisi (Bu konuda hiç kimse AKP’nin eline su dökemez)” taşınır…

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Genel Başkanların siyasetin çok içinden gelenleri de bunu bilirler…

Ama…

Batacağı aşikâr olan müflis tüccarın…

Alacaklarının üç katı borçlarını değil…

Sadece alacaklarını açıklaması gibi…

Bu gerçeği ailelerinden bile saklarlar…

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Bu konuda en güçlü ve unutulmaz “replik…”.

14 Mayıs 1950 seçimlerine gidilen süreçte…

İstanbul’un hem valisi…

Hem belediye başkanı olan Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay’ın…

Taksim Meydanı’na…

CHP Genel Başkanı İsmet İnönü’yü dinlemek için gelmiş/getirilmiş on binleri gösterip:

“İşte Paşa’m İstanbul” deyişidir…

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Sonuç…

DP İstanbul’da %56 oyla 27 milletvekilinin tamamını çıkarırken…

%26 oy alan CHP ise İstanbul’dan milletvekili sahibi olamadı…

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2018 seçimlerinde…

CHP’nin CB adayı Muharrem İnce hem İstanbul’da hem de İzmir’de…

Belki de demokrasi tarihinin “en kalabalık” mitinglerini yapmıştı…

Ve fakat…

Sonuçta Erdoğan %52…

İnce ise sadece %30 oy alabilmişti…

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2019 İstanbul ve Ankara yerel seçimlerini hatırlayın…

Erdoğan’ı dinlemek için milyonların geldiği iddia edilirken…

İmamoğlu’nu izlemeye gelenlerin sayısı:

Yüz binlerle ifade ediliyordu…

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Demek istemem o ki…

Erdoğan’ın Atatürk Havaalanı…

Kılıçdaroğlu’nun ise Maltepe mitinglerine bakıp da aldanmayın…

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Asıl kararlı seçmenler…

Bu tür mitingleri sıcacık evlerinde…

Rahat divan ya da koltuklarında…

TV ekranlarından izliyor…

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Bu arada ilginç bir tespitimi söyleyeyim…

21 yıldır seçime katılan Erdoğan ilk kez…

Kendisini ne kadar çok seçmenin dinlemek için geldiğiyle övünüyordu…

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Dedim ya…

“Batıyorsun arkadaş tedbir al” diyen dostlarına:

“Ama şu kadar alacağım var” deyip…

Alacağının üç misli borcunu gizleyen müflis tüccar gibi…

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“Batıyorsunuz sayın Erdoğan…”.

Hatta:

“Battınız bile…”.

Ne biçim soyulmuşuz be

Ali Yeşildağ, Erdoğan ailesinin kankası üç kardeşin en küçüğü…

Erdoğan’dan ve Erdoğan’ın cezaevinde garsonluğunu yapan ağabeyi Hasan Yeşildağ’ın kendisine kazık attıklarını…

Alınan rüşvetlerden hak ettiği miktarda parayı kendisine vermediklerini iddia ediyor…

Ve…

Belgeli (Hem de ne belgeler) muhalefet yapıyor…

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Tam da Millet İttifakı liderleri bile yaptığı belgeli açıklamaları kamuoyuyla paylaşmaya başlamıştı ki…

MHP ve HÜDAPAR’lı çocuk yaşta eylemciler…

Erzurum’da miting yapan İmamoğlu’nu:

Öldürme girişiminde bulundular…

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İmamoğlu’nun feraseti ve sükuneti sayesinde can kaybı olmadı…

8 kişi atılan taşlarla yaralandı…

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Millet İttifakı sözcüleri İmamoğlu’na karşı gerçekleştirilen suikast girişimini tabii gündemde tutsun…

Ama…

Ali Yeşildağ’ın videolarını kamuoyuna ulaştırmak için de çabalasın…

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O videolar seçim öncesi kararsız seçmenleri Kılıçdaroğlu’na kenetlerken…

Seçim sonrası da Yargı’da:

Lâzım olacak…

İşin aslı

Prof. Dr. Bengi BAŞER

@bengibaser

Dünkü AKP mitingine 1 milyon 700 bin kişinin katıldığı iddia edilmişti.

@sputnik_TRye göre, alanın ölçüleri net bilindiğinden, denilen sayıda bir katılım için m2’de 30 kişi bulunması gerekiyormuş…

Radyo kanalı, gerçek katılım sayısının en fazla 330 bin kişi dolaylarında olabileceğini ileri sürdü bu sabah…

Bu zihniyetin sayıları nasıl çarpıttığını zaten biliyorduk; (Covid vaka-hasta sayıları, TÜİK enflasyonu, MB rezervleri vs.) sonuçta bir örnek daha görmüş olduk…

Günün yalanı

Süleyman Soylu:

“Dün Erzurum’da sadece bir kişinin kafası yarıldı…”.

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Hastane raporları:

“İmamoğlu’na yapılan suikast girişiminde 38 yurttaş yaralandı…”.

Günün kulu

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan. Erzurum’dan bir polisin mesajını paylaştı:

“Bizler emir kuluyuz…”.

Günün tespiti

Celal Eren Çelik

@yazparov

Dün Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’na yapılanlar seçimin kırılma anıdır…

Bu yaşananlardan sonra Memleket Partisi ve ATA İTTİFAKI tabanının önemli bölümü milletvekili seçiminde kendi partilerine oy verse de Cumhurbaşkanı seçiminde Kılıçdaroğlu’na kayarak ilk turda işin bitmesini isteyecektir

Yani AKP kendi ayağına sıkmıştır.

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Bu da benim yorumum:

Bu suikast girişimi:

Bahçeli-Soylu ortak yapımıdır…

Amaç:

Erdoğan’a ilk turda kaybettirmek…

AKP’yi başsız bırakıp…

Meclis’te yalayıp yutmaktır…



Günün ayıbı

Aile Bakanı Derya Yanık dedi ki:

“Erzurum belli hassasiyetleri olan bir yerdir. HDP’yle flörtleşmeden sonra, Erzurum’un belli bir tepki göstereceğini varsaymaları gerekirdi…”.

Dün tweeti

Nihal Bengisu Karaca

@nibenka

Erzurum’daki olaylardan sonra bir koro “İmamoğlu’nun Erzurum’da işi ne?” diye bir tempo tuttu.

Tıpkı bundan birkaç yıl önce Çubuk’ta yaşanan linç girişimi gerçekleştiğinde “Kılıçdaroğlu’nun ne işi vardı Çubuk’ta?” dedikleri gibi.

Tıpkı daha yakın zamanda yine bazı çirkin müdahalelere uğradığı için Kılıçdaroğlu’na “Senin Adıyaman’da ne işin var?” dedikleri gibi.

Sanki ülkenin bazı alanları muhalefete kapatılmış da bunu ilan etmeye bile gerek görmemişler gibi.