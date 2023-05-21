Benim gibilerin çağı başlayacak
Erdoğan’ın şikâyeti üzerine:
“Erdoğan dondurmayı yalayarak yedi” dediğim iddiasıyla yargılandım…
Savcı:
O sözü söylediğime ilişkin bir video ya da gazete yazısı gösteremedi…
Ama…
Hâkim Hanım o kadar hazırlıklıydı ki beni mahkûm etmeye:
1 yıl 20 gün hapis cezası verdi…
★
Tabii ki bu anlamsız ve hukuksuz cezayı:
327 bin kişilik dijital ailemle paylaştım…
Muhalif olduğunu düşündüğüm gazeteciler ve medya ise sustu…
Tek cümlelik bile haber yapmadılar…
★
Ama…
Aynı medya…
Seçim gecesi…
AA ve ANKA (Tuncay Özkan) sonuçlarını…
Yani:
Erdoğan’ın kazandığı yalanını paylaşmakta:
Sakınca görmedi…
★
MHP’li 6 delikanlı (!), gece saat 11.00’de evimizi bastı…
Kapıyı kırmak istediler…
Hemen yüksek sesle jandarmayı aradım…
Şikâyet ettim…
Alt kat komşum Dr. Ahmet Doğan da gürültüye çıkıp bağırınca kaçtılar…
★
Az sonra jandarma geldi…
Sitemizde kamera yok ancak…
Bitişik sitedeki kameralar…
Yüzleri maskeli 6 kişinin kaçtığını kaydetmişti…
Şikâyetçi olsam da kim oldukları bulunamadı…
★
Gece yarısı yaptığım canlı yayını 100 bin kişiden fazla yurttaş izledi…
KORKUSUZ’daki köşemde yazdım…
Sözde muhalif medya:
Yine sustu…
Haber bile yapmadı…
İçlerinden biri ise:
“Kendi uyduruyordur” dedi…
★
İlk tur sonucu için:
“İlk turun kazananı da kaybedeni de yok, galip ikinci turda belli olacak, yarış sıfır-sıfır başlayacak ve Bay Kemal kazanacak” dedim…
İktidar trolleri çok öfkelendi…
Hakaret, küfür; gırla gitti…
★
Muhalif trollerin kimileri:
“Cevizoğlu’na dönüştün dayı” diyerek…
Kimileri de:
“Yalancı! Sayın Kılıçdaroğlu %52 ile kazandı ama YSK açıklayamıyor, bunu kabul etmeye korkuyorsun çünkü sen satılıksın” diyerek yalancılık ve satılmış olmakla itham ettiler…
★
Hem iktidar ve hem de muhalif trollerin bana neden öfkelendiklerini…
Ve…
Niçin hakaret ettiklerini tahmin ediyorum…
Ancak:
Şimdilik susuyorum…
Çünkü…
İki cepheyle aynı anda mücadele edemem…
★
Canlarım…
Belki kısa vadede değil…
Ama…
Çok uzak olmayan bir vadede:
Ülkeyi kim yönetirse yönetsin:
Demokratik hukuk devleti ilkelerine uymak zorunda kalınacak…
★
O gün (Eğer yaşıyorsam…):
Benim ve benim gibilerin çağı başlayacak…
Yani…
Liberal demokrat sosyalist felsefe etkin olacak…
Ümit Özdağ’dan masallar…
CHP Genel Başkan Baş Danışmanının olduğu iddia edilen bir TV kanalında:
Ümit Özdağ’ı dinledim…
Sinan Oğan’a oy veren 2 milyon 800 bin seçmen için:
“Bunlar bizim seçmenlerimiz hangi adaya oy vermelerini istersek o adaya oy verirler” diyemiyor…
“Sayın Oğan’a oy veren seçmenlerin %70’ini yönlendirebiliriz” diyor…
★
Yine Özdağ şöyle dedi:
“Erdoğan gitsin de ne olursa olsun diyenlerden değiliz…”.
Yani:
Erdoğan ülkeyi beş yıl daha pekâlâ yönetebilirmiş…
Yeter ki…
Kendilerine (Oğan ve Özdağ’a) sorumluluk (Başkan yardımcılığı ve bir bakanlık) verilsin…
Mutabakat metni imzalansın/mış…
★
Tamam…
Ekonomi çok büyük bir kriz içindeymiş…
Ama…
Kemal Bey cumhurbaşkanı seçilirse:
Ekonomik kriz daha da derinleşirmiş…
O nedenle:
Erdoğan’ın seçilmesi ve ekonomiyi yönetip iyice batırması:
Daha hayırlıymış…
Zira…
Halk ekonomiyi bu noktaya kimin getirdiğini daha net anlarmış…
★
Sonunda dudaklarımdan şu cümleler döküldü:
“Ümit Özdağ’dan masallar…”.
Aydınlar ne yapsın?
- yüzyılın etkin liberal düşünür ve siyasi tarihçilerinden Fransız Alexis De Tocqueville:
“Amerika’da Demokrasi Üzerine ve Eski Rejim ve Devrim” adıyla yayınlanan eserinin bir yerinde şöyle diyordu:
“Basının özgürlüğünü daha fazla değerlendirdikçe, modern dünyada liderliğin basında olduğuna; açıkçası, özgürlüğün kurucu unsuru olduğuna daha fazla ikna oluyorum. Dolayısıyla, özgür kalmaya kararlı bir halk, bedeli ne olursa olsun bu özgürlüğün uygulanmasını talep etmekte haklıdır…”.
★
Bu cümle yaklaşık 175 yıl önce kuruldu…
★
Geçtiğimiz günlerde açıklanan bir araştırma sonucuna göre…
Türkiye’de yaşayan her 100 kişiden 70’ine göre en büyük sorun:
Ekonomi…
★
Hak, hukuk, adalet ise…
Sadece:
100 kişiden beşini ilgilendiriyor…
★
Halkının %70’i ekmek peşinde olan…
Ve fakat…
Onu bile zor bulduğu halde…
Kendisine:
Hem ekmek…
Hem özgürlük…
Hem de:
Hak, hukuk, adalet vaat eden adayı değil de…
“Daha çok hapishane, daha çok silâh üretimi” sözü veren adayı tercih ediyorsa…
Ülkenin aydınları ne yapsın?…
Du bakali
Videolarımdan birinde:
“Bir gün gelecek Erdoğan, müebbet hapis istemiyle yargılanacak ve mahkûm olacak” dediğim için hakkımda 3. kez ceza davası açıldı…
★
Şikâyetçinin adı verilmiyor…
Videomu savcılığa taşıyan ise: CİMER…
Yani: Cumhurbaşkanlığı…
★
Durun bakalım n’olcek?..
2 nesil sonra
Suriyeli anne ve kızı aynı anda doğum yaptılar…
Doğan çocuklardan birinin adı:
Recep…
Diğerinin:
Tayyip…
★
2 nesil sonra nüfusun yarısından çoğu mülteci/göçmen/işgalci…
Erkek çocukların yarısının adı:
Recep…
Diğer yarısının ise:
Tayyip olacak…
İman ediyor
Nasrettin Hoca’ya sormuşlar:
“Hoca Efendi, padişah mı büyük, yoksa çiftçi mi?..”.
“Çiftçi büyük elbette” demiş Hoca ve eklemiş:
“Çünkü çiftçi buğday yetiştirip vermezse padişah acından ölür…”.
★
Bu soruyu sakın ola Bay Kemal’e sormayın…
Vereceği cevap çiftçiyi çok üzer…
Zira onlar:
Erdoğan’ın kendilerinden daha büyük olduğuna:
İman ediyorlar…
Neden içmiş?
Sosyal medyada harika bir minik analiz dolaşıyor…
Soru:
“Atatürk neden çok içerdi?..”.
Cevap:
“O kadar çok yobaz vardı ki memlekette; ayık kafayla çekilmezlerdi…”.
Filmin anlattıkları
Netflix’te “Kurak Günler” filmini izledim…
Bir İç Anadolu kasabasında geçiyor…
Konu her ne kadar susuzluk gibi görünse de…
Gerçekte verilmek istenen mesaj:
Siyaset…
Siyasetçi…
Yargı…
Ve hatta halkın:
Kirlenmişliği…
★
Bu sosyal sınıfların…
Dürüst bir gazeteciyi:
“Düşman” olarak görüp…
Ona duydukları bencil öfkeyi anlatıyor…
★
Film, kasabada yapılacak belediye başkanlığı seçimleri öncesini:
Mükemmel bir kadro…
Harika bir yönetim…
Ve olağanüstü görsellikle veriyor…
★
Rabia Naz’ın katil ya da katillerinin neden yakalanmadığını…
Az gelişmiş ülkelerde demokrasinin:
Hırsız…
Katil…
Ve soysuzların lehine…
Nasıl istismar edildiğini:
Gözlerimizin içine sokuyor…
Tercih seçmenin
Görünen o ki…
Ülkenin geleceğini kurtarmak:
Sinan Oğan’a ve Muharrem İnce’ye oy veren 3 milyon seçmen ile…
Sandığa gitmeyen (yaklaşık) 3 milyon CHP’linin elinde…
★
Yani…
Ya otoriter sistemden totaliter rejime geçiş olacak…
Ya da yeniden:
Demokratik, laik, sosyal hukuk devletine dönüş yapılacak…