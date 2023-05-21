Benim gibilerin çağı başlayacak

Erdoğan’ın şikâyeti üzerine:

“Erdoğan dondurmayı yalayarak yedi” dediğim iddiasıyla yargılandım…

Savcı:

O sözü söylediğime ilişkin bir video ya da gazete yazısı gösteremedi…

Ama…

Hâkim Hanım o kadar hazırlıklıydı ki beni mahkûm etmeye:

1 yıl 20 gün hapis cezası verdi…

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Tabii ki bu anlamsız ve hukuksuz cezayı:

327 bin kişilik dijital ailemle paylaştım…

Muhalif olduğunu düşündüğüm gazeteciler ve medya ise sustu…

Tek cümlelik bile haber yapmadılar…

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Ama…

Aynı medya…

Seçim gecesi…

AA ve ANKA (Tuncay Özkan) sonuçlarını…

Yani:

Erdoğan’ın kazandığı yalanını paylaşmakta:

Sakınca görmedi…

★

MHP’li 6 delikanlı (!), gece saat 11.00’de evimizi bastı…

Kapıyı kırmak istediler…

Hemen yüksek sesle jandarmayı aradım…

Şikâyet ettim…

Alt kat komşum Dr. Ahmet Doğan da gürültüye çıkıp bağırınca kaçtılar…

★

Az sonra jandarma geldi…

Sitemizde kamera yok ancak…

Bitişik sitedeki kameralar…

Yüzleri maskeli 6 kişinin kaçtığını kaydetmişti…

Şikâyetçi olsam da kim oldukları bulunamadı…

★

Gece yarısı yaptığım canlı yayını 100 bin kişiden fazla yurttaş izledi…

KORKUSUZ’daki köşemde yazdım…

Sözde muhalif medya:

Yine sustu…

Haber bile yapmadı…

İçlerinden biri ise:

“Kendi uyduruyordur” dedi…

★

İlk tur sonucu için:

“İlk turun kazananı da kaybedeni de yok, galip ikinci turda belli olacak, yarış sıfır-sıfır başlayacak ve Bay Kemal kazanacak” dedim…

İktidar trolleri çok öfkelendi…

Hakaret, küfür; gırla gitti…

★

Muhalif trollerin kimileri:

“Cevizoğlu’na dönüştün dayı” diyerek…

Kimileri de:

“Yalancı! Sayın Kılıçdaroğlu %52 ile kazandı ama YSK açıklayamıyor, bunu kabul etmeye korkuyorsun çünkü sen satılıksın” diyerek yalancılık ve satılmış olmakla itham ettiler…

★

Hem iktidar ve hem de muhalif trollerin bana neden öfkelendiklerini…

Ve…

Niçin hakaret ettiklerini tahmin ediyorum…

Ancak:

Şimdilik susuyorum…

Çünkü…

İki cepheyle aynı anda mücadele edemem…

★

Canlarım…

Belki kısa vadede değil…

Ama…

Çok uzak olmayan bir vadede:

Ülkeyi kim yönetirse yönetsin:

Demokratik hukuk devleti ilkelerine uymak zorunda kalınacak…

★

O gün (Eğer yaşıyorsam…):

Benim ve benim gibilerin çağı başlayacak…

Yani…

Liberal demokrat sosyalist felsefe etkin olacak…

Ümit Özdağ’dan masallar…

CHP Genel Başkan Baş Danışmanının olduğu iddia edilen bir TV kanalında:

Ümit Özdağ’ı dinledim…

Sinan Oğan’a oy veren 2 milyon 800 bin seçmen için:

“Bunlar bizim seçmenlerimiz hangi adaya oy vermelerini istersek o adaya oy verirler” diyemiyor…

“Sayın Oğan’a oy veren seçmenlerin %70’ini yönlendirebiliriz” diyor…

★

Yine Özdağ şöyle dedi:

“Erdoğan gitsin de ne olursa olsun diyenlerden değiliz…”.

Yani:

Erdoğan ülkeyi beş yıl daha pekâlâ yönetebilirmiş…

Yeter ki…

Kendilerine (Oğan ve Özdağ’a) sorumluluk (Başkan yardımcılığı ve bir bakanlık) verilsin…

Mutabakat metni imzalansın/mış…

★

Tamam…

Ekonomi çok büyük bir kriz içindeymiş…

Ama…

Kemal Bey cumhurbaşkanı seçilirse:

Ekonomik kriz daha da derinleşirmiş…

O nedenle:

Erdoğan’ın seçilmesi ve ekonomiyi yönetip iyice batırması:

Daha hayırlıymış…

Zira…

Halk ekonomiyi bu noktaya kimin getirdiğini daha net anlarmış…

★

Sonunda dudaklarımdan şu cümleler döküldü:

“Ümit Özdağ’dan masallar…”.

Aydınlar ne yapsın?

yüzyılın etkin liberal düşünür ve siyasi tarihçilerinden Fransız Alexis De Tocqueville:

“Amerika’da Demokrasi Üzerine ve Eski Rejim ve Devrim” adıyla yayınlanan eserinin bir yerinde şöyle diyordu:

“Basının özgürlüğünü daha fazla değerlendirdikçe, modern dünyada liderliğin basında olduğuna; açıkçası, özgürlüğün kurucu unsuru olduğuna daha fazla ikna oluyorum. Dolayısıyla, özgür kalmaya kararlı bir halk, bedeli ne olursa olsun bu özgürlüğün uygulanmasını talep etmekte haklıdır…”.

★

Bu cümle yaklaşık 175 yıl önce kuruldu…

★

Geçtiğimiz günlerde açıklanan bir araştırma sonucuna göre…

Türkiye’de yaşayan her 100 kişiden 70’ine göre en büyük sorun:

Ekonomi…

★

Hak, hukuk, adalet ise…

Sadece:

100 kişiden beşini ilgilendiriyor…

★

Halkının %70’i ekmek peşinde olan…

Ve fakat…

Onu bile zor bulduğu halde…

Kendisine:

Hem ekmek…

Hem özgürlük…

Hem de:

Hak, hukuk, adalet vaat eden adayı değil de…

“Daha çok hapishane, daha çok silâh üretimi” sözü veren adayı tercih ediyorsa…

Ülkenin aydınları ne yapsın?…

Du bakali

Videolarımdan birinde:

“Bir gün gelecek Erdoğan, müebbet hapis istemiyle yargılanacak ve mahkûm olacak” dediğim için hakkımda 3. kez ceza davası açıldı…

★

Şikâyetçinin adı verilmiyor…

Videomu savcılığa taşıyan ise: CİMER…

Yani: Cumhurbaşkanlığı…

★

Durun bakalım n’olcek?..

2 nesil sonra

Suriyeli anne ve kızı aynı anda doğum yaptılar…

Doğan çocuklardan birinin adı:

Recep…

Diğerinin:

Tayyip…

★

2 nesil sonra nüfusun yarısından çoğu mülteci/göçmen/işgalci…

Erkek çocukların yarısının adı:

Recep…

Diğer yarısının ise:

Tayyip olacak…

İman ediyor

Nasrettin Hoca’ya sormuşlar:

“Hoca Efendi, padişah mı büyük, yoksa çiftçi mi?..”.

“Çiftçi büyük elbette” demiş Hoca ve eklemiş:

“Çünkü çiftçi buğday yetiştirip vermezse padişah acından ölür…”.

★

Bu soruyu sakın ola Bay Kemal’e sormayın…

Vereceği cevap çiftçiyi çok üzer…

Zira onlar:

Erdoğan’ın kendilerinden daha büyük olduğuna:

İman ediyorlar…

Neden içmiş?

Sosyal medyada harika bir minik analiz dolaşıyor…

Soru:

“Atatürk neden çok içerdi?..”.

Cevap:

“O kadar çok yobaz vardı ki memlekette; ayık kafayla çekilmezlerdi…”.

Filmin anlattıkları

Netflix’te “Kurak Günler” filmini izledim…

Bir İç Anadolu kasabasında geçiyor…

Konu her ne kadar susuzluk gibi görünse de…

Gerçekte verilmek istenen mesaj:

Siyaset…

Siyasetçi…

Yargı…

Ve hatta halkın:

Kirlenmişliği…

★

Bu sosyal sınıfların…

Dürüst bir gazeteciyi:

“Düşman” olarak görüp…

Ona duydukları bencil öfkeyi anlatıyor…

★

Film, kasabada yapılacak belediye başkanlığı seçimleri öncesini:

Mükemmel bir kadro…

Harika bir yönetim…

Ve olağanüstü görsellikle veriyor…

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Rabia Naz’ın katil ya da katillerinin neden yakalanmadığını…

Az gelişmiş ülkelerde demokrasinin:

Hırsız…

Katil…

Ve soysuzların lehine…

Nasıl istismar edildiğini:

Gözlerimizin içine sokuyor…

Tercih seçmenin

Görünen o ki…

Ülkenin geleceğini kurtarmak:

Sinan Oğan’a ve Muharrem İnce’ye oy veren 3 milyon seçmen ile…

Sandığa gitmeyen (yaklaşık) 3 milyon CHP’linin elinde…

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Yani…

Ya otoriter sistemden totaliter rejime geçiş olacak…

Ya da yeniden:

Demokratik, laik, sosyal hukuk devletine dönüş yapılacak…