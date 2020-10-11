Merkez Bankası’nın 120 milyar dolar döviz rezervini sırf TL’yi değerli kılmak için yakan bir siyasi zihniyetin mutlaka istifa etmesi gerektiğini yazdım söyledim…

Videolarımdan birinde ise “AKP ve MHP milletvekillerinin arasında namuslu, dürüst, haysiyetli, milletin rızkını koruyacak kadar vicdanlı olanlara güveniyorum” dedim…

Ve devam ettim:

“Cumhurbaşkanı, önerge verilerek görevden alınmalı… Verilecek bir önergede; AKP ve MHP milletvekillerinin namuslu, dürüst, haysiyetli, milletin rızkını koruyacak kadar vicdanlı olanları muhalefetle ortak hareket edeceklerini açıklamalı…”.

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Bu benim temennimdi…

Bazı dostlar bunun “bilgi” ya da “haber” olduğunu zannetmişler…

Hayır…

Böyle bir bilgim yok…

Kimse bana böyle bir haber vermiş de değil…

Hatta…

Cumhurbaşkanı’nın istifa edeceğine ihtimal bile vermiyorum…

Ben sadece temennimi ve…

Yapılması gerekeni yazdım, söyledim…

SEÇİM KAYBETME KORKUSU EKONOMİYİ PERİŞAN ETTİ…

Bana göre ekonomimizin içinde bulunduğu durumun sebebi yapısal falan değil…

Ekonominin asıl sorunu siyasal…

Erdoğan ekonomiyi ve dış politikayı aklın ve bilimin gerçekçiliğiyle değil de politik akıl tutulmasıyla yönettiği sürece…

Başımız belâlardan kurtulmayacak…

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Canlarım…

Türkiye Cumhuriyeti yanlış yönetilme ya da siyasi hesapların, devlet hesaplarından öncelikli olarak düşünülmesi sonucu son bir yılda, 120 milyar dolar döviz kaybına uğradı…

Seçim kaybetme korkusu ekonomiyi perişan etti…

ŞERİATÇI PARTİ BİR AN ÖNCE KURULMALI Kİ…

Türkiye’nin 70 yıllık demokrasi döneminin 60 yılında Türkiye’yi “komünizm düşmanı” sağcı partiler yönetti…

Turgut Özal başbakan oluncaya (1984) kadar da bu sağcı partiler komünist parti kurulmasını yasakladılar…

Neden?..

CHP’yi kolaylıkla komünist olmakla suçlayabilmek için…

Komünist parti kurmak serbest olduktan sonra görüldü ki…

CHP, bırakın komünist olmayı…

Sol bir parti bile değil…

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Bence CHP bir an önce şeriatçı parti kurulması için kanun teklifi vermeli…

Çünkü…

Bu defa kendilerine yapılanın tersi olacak…

Halkın %8’ini “şeriat devleti kuracağız” masalıyla uyutan AKP’nin oyları yeni kurulacak şeriatçı partiye gidecek…

EN ÇİRKİN TEHDİT CUMHURBAŞKANI’NA…

GATA Başhekim Yardımcısıyken attığı ilkel ve çağdışı tivitler nedeniyle görevden alınan Ali Edizer son paylaşımlarından birinde bakın ne dedi:

“’Açığa alınmak derken?’ Bizim açıkta olması gereken her şeyimiz açıktaydı zaten. Kapalı olması gereken de bizimle mezara gider; yaverliğimizin sırları gibi…”.

Şu AKP liderliği; kendilerine böylesine belden aşağı vurmaya hazırlanan…

Kendisini yaveri (Özel Kalem Müdürü) olarak atayan sağlık bakanına aba altından sopa gösterecek kadar karakter fukarası olan bir adamı çok mu aramış acaba…

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Yahu adam açıkça şantaj yapıyor, tehdit ediyor be…

Sadece Recep Akdağ’ı mı?..

Hayır…

Bu tivitin içindeki en çirkin tehdit Cumhurbaşkanı’na…

Tabii ki…

Gören gözler için…

AKP DÜŞECEK DİYE KORKUYORLAR…

Haber şöyle:

Son dönemde sık sık tartışma konusu olan cemaat ve tarikatlara toplumun nasıl baktığıyla ilgili yapılan anketin sonuçları dikkat çekti. Tarikatları denetleyen bir kurumun varlığını AKP’liler CHP’lilerden daha fazla istiyor…

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AKP’li akıllı seçmen şunu gördü…

Tarikatlar o kadar çileden çıktılar ki…

Aklı başında ve mütedeyyin seçmen AKP’yi korumak için bu tarikatların denetim altına alınmalarını istiyor…

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Biliyor ve görüyor ki…

Tarikatlar aklı başında pek çok inançlı Müslüman genci dinden soğutuyor…

Pek çok AKP’liyi de partilerini iktidardan düşürecekleri düşüncesiyle korkutuyor…

ŞİMDİLİK “KAYBEDECEK” GİBİ GÖRÜNÜYOR…

Tahmin ettiğim gibi oldu.

Trump belli ki “her dediğimi yapıyor” dediği en yakın arkadaşından “seçim kazanma” dersi almış.

Önce hastalandı (!) mağduru oynadı…

Sonra da hastalığını bahane edip, rakibi Biden’la katılması gereken ikinci tartışmayı iptal ettirdi…

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Bu yaptıkları seçim kazanmaya yeter mi?..

Arkadaşından kadrolu seçmenlerinden 5-6 milyon ödünç isteseydi olurdu belki…

Ama…

Şimdilik “kaybedecek” gibi görünüyor…

LÜTFEN BENİ ZORLAMAYIN…

Konuk olduğu ya da konuk ettiği devlet başkanı bacak bacak üstüne attığında onu taklit etmeyi…

Ya da o henüz bacak bacak üstüne atmamışken kendisinin bunu yapmasını eşitlik ve üstünlük zanneden bir politik zihniyet, yönettiği ülkeyi küme düşürür…

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Örnek mi?..

Lütfen zorlamayın beni…

Buna hangi ülkenin örnek olduğunu en iyi bilen halklardansınız…