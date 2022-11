Belözoğlu: Volkan Demirel her zaman dostum, kardeşim

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında ağırladığı Bitexen Giresunspor’u 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir’in teknik direktörü Emre Belözoğlu, sıralamada ikinci sıraya yükseldikleri ve Avrupa kupalarında yola devam ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, “Kazanmamız gereken bir maçtı, galibiyet için mutluyum. Oyunun büyük bölümünde arkadaşlarımız önemli işler yaptı. Ön bölgedeki hücum organizasyonlarına iyi hazırlanmıştık. Pozisyonlara da girdik. 3-0’ı bulduktan sonra 10-15 dakikalık memnun olmadığım periyot var. Kazandığımız maçlardan sonra da dersler çıkarmamız gerekiyor. Genel olarak mutluyuz. Bir maç eksikle lig ikincisiyiz. Avrupa kupalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Mutluyuz, inşallah böyle devam etmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

İlk hedeflerinin UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde perşembe günü oynayacakları Heart maçı olduğunun altını çizen Belözoğlu şöyle konuştu:

“Hearts maçı kolay olmayacak. Bizim için gruptaki birinciliğimizi perçinleyecek, son 16’ya kalmak için çok önemli bir maç. Değerli iki-üç oyuncumuzun sakatlığı var. Avrupa’da da 23 kişilik kadromuz var. Ne yazık ki 26’ya ulaşamadık. Öncelik olarak Hearts maçını düşünüyorum. Volkan Demirel benim her zaman kardeşim. Her daim onunla ilişkilerim iyi olmuştur. Fenerbahçe’de kader birlikteliği yaptık. Rakip olmak bir günlük de olsa güzel olacak. O da Hatay’da iyi iş çıkardı. Takımı organize etti ve küme düşme hattının üstüne çekme adına iyi işler başardı. Bizim her maçımız zor. Rakiplerimizin hepsi bize farklı hazırlanıyor. Hatay’da da böyle bir maç olacak.”

Takımdaki sakat oyuncular hakkında bilgi veren Emre Belözoğlu, “Biglia ve Mahmut’un Hearts maçına yetişeceğini düşünmüyorum. Ahmed Touba yetişti, onu bugün oyuna aldık. Ufak tefek sıkıntıları olan arkadaşlarımız da var. Mahmut ve Biglia’nın Hearts maçında olacağını düşünmüyorum.” açıklamasında bulundu. (AA)