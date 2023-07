Belgrad Ormanı’na giden isyan etti: Tam 18 ton, bırakıp gittiler

İstanbul’da sıcaktan bunalanlar özellikle hafta sonu Belgrad Ormanı’na akın ediyor. Piknik yapanlar çöplerini bırakarak ayrılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınan bilgilere göre 22,23 ve 24 Temmuz’da Belgrad Ormanı’ndan 18 ton çöp toplandı. Belgrad Ormanı’na en çok giriş 3 bin 85 araç ile pazar günü oldu. Pazar günü bırakılan çöp ise 7 ton oldu.

İstanbul’da sıcak havalardan bunalan vatandaşlar hafta sonu piknik alanlarına akın ediyor. Özellikle Sarıyer’deki Belgrad Ormanı en çok ziyaret edilen alan oluyor. Ormanda piknik yapıp zaman geçirenler ayrılırken arkalarında çöp yığını bıraktı. Her hafta sonu benzer manzaralar ortaya çıkıyor. Atılanlar arasında futbol topundan, yemek artıklarına, piknik sandalyesinden, plastik su şişesi ile karton kutulara kadar her türlü çöp bulunuyor. Konteynerler yerine ağaçların altına bırakılan çöpleri toplamak ise belediye ekiplerine düşüyor

BELGRAD ORMANI’NA BİNLERCE ARAÇ GİRDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, 22 Haziran Cumartesi günü Belgrad Ormanı’na giren araç sayısı bin 364, pazar günü ise 3 bin 85 oldu. Belgrad Ormanı’ndan toplanan çöp miktarı ise cuma günü 4 ton 900 kilogram, cumartesi günü 6 ton 120 kilogram, pazar günü ise 7 ton oldu.

“GERÇEKTEN İÇİM ACIDI; HER TARAF ÇÖP İÇİNDE”

Gördüğü manzaraya isyan eden Özcan Aydın, “Yoldan geçiyordum, ufak bir nefes alalım diye durduk ama her taraf içler acısı. Gerçekten içim acıdı, her taraf çöp içinde, keşke böyle bırakmasalar, duyarlı olsa insanlar. Nefes almak için 5 dakika saptık; 10 dakika oturamadık. Kokudan hemen geri gidiyoruz. Her taraf, çöpler, şişeler olduğu gibi bırakmışlar” şeklinde konuştu.

“OTURAMADIK KALKIYORUZ; PİSLİK İÇİNDE HER YER”

Server Toprak ise, “Bu nedir insanların bıraktığı pislik. Her sene geliyoruz biz buraya, hatta senede üç, dört defa geliyoruz. Evimiz yakın nefes almaya geliyoruz buraya. Bir geldim ki, pet şişeler, en çok da plastik. Kaybolmuyor zaten plastikler, poşetlerimiz kaybolmuyor. Islak mendil, peçete falan bırakıyorlar. Sonra biriktirip yakalım kurtulalım hesabı yapanlar da var, ben onları da görüyorum. Ormanı ateşe veriyorlar bu şekilde de. Toplasalar, poşete bağlasalar çöp konteynerleri var yol kenarlarında. Çöpçüler de götürebilir diye düşünüyorum. Rahatsız olduğum için eşim beni hava almam için getirdi buraya oturamadık, kalkıyoruz, pislik içinde her yer, yazık” ifadelerini kullandı.

(DHA)