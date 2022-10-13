Beklenmeyeni yapmış gibi

12 Eylül 1980 öncesiydi…

CHP’li bir milletvekili…

AP Genel Başkanı Süleyman Demirel’e öylesine ağır hakaretler ediyordu ki…

Böyle vasat altılar karşısında tahammül sınırını yükselten Demirel…

Hemen harekete geçerdi…

Yine öyle yaptı…

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Bir sabah gazetelerde okuduk ki…

Demirel’e hakaretler savuran CHP’li vekil…

AP’ye transfer olmuş…

Herkes şaşırdı elbette…

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Daha sonraları…

Demirel’in yakın çalışma arkadaşlarından birinin…

Bu transfere itiraz ettiğini duyduk…

Demirel gülmüş…

“Yahu” demiş… “Komşunun bahçesinde karnını doyurup bana havlayacağına, benim bahçemde karnını doyurup eski sahibine havlasın…”.

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Haber kanalları bir milletvekili transferini konuşuyor…

Sanırsınız…

Erdoğan partisinden istifa edip:

CHP’ye geçti…

Veya Kılıçdaroğlu…

“Yeter yahu” deyip AKP’ saflarına dahil oldu…

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Canlarım…

Erdoğan…

Demirel’in taktiğini uyguluyor…

Ve herkes biliyor ki…

Erdoğan da…

En az Demirel kadar usta:

Bu hususta…

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AKP’ye, kendi adına vekalet eden milletvekili…

10 yıl önce…

Muhalif bir partinin:

Genel Başkanı idi…

Ve…

Erdoğan için:

“Harun gibi geldiler, Karun gibi oldular” diyerek…

“Dürüst siyaset yapmadıklarını”:

İddia ediyordu…

Son 10 yıldır ise…

Erdoğan’a övgüler düzüyor…

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Bir diğeri de yine bir başka siyasi parti genel başkanıydı…

Erdoğan’a söylenmedik laf bırakmamıştı…

O da AKP’ye transfer oldu…

Bakan bile yapıldı…

Son 10 yıldır:

“Erdoğan olmazsa yaşayamam, memleketim batar” tadında “çoksoylu” laflar ediyor…

★

Ne yazık ki…

Az gelişmiş ülkelerde siyaset böyle yapılıyor…

Takmayın kafanızı…

AKP’ye transfer olan sıradan milletvekili…

Bekleneni yaptı…

Yani…

Lütfen artık…

Gerçek gündeme dönün…

Hemen flört edin

DİB 2 yıl önce:

“Evlenme niyetinde olanlar birbirlerinin mahrem yerlerine, ‘fikir verecek ölçüde’ bakabilir” diye bir “fetva” yayımlamış…

Ve…

Bu fetva…

Sosyal medyada tt olmuş…

★

İtiraf etmeliyim…

2020 yılında yayınlanan bu fetvadan dün haberim oldu…

Demek ki o zamanlar:

Dikkatimden kaçmış…

★

Seküler kesimler DİB ile kafa bulmuşlar…

Dün de tekrar yayımlayıp kafa buluyorlardı…

★

Bence…

Eleştirilecek bir fetva değil…

Tam da gençlerin gönüllerine göre…

Ama daha nazik söylenebilirmiş…

★

Mesela:

“Flört ve ön evlilik dinen caizdir…” denilebilirmiş…

Neyse…

Meali benim dediğim gibi…

★

Ey inançlı gençler:

Özgürsünüz…

Hemen: Flört edin…

Belli olmaz…

Prof. Dr. Ersan Şen, Feyzioğlu ve Çelebi konusunda:

“Cumhurbaşkanı beni de çağırsa giderim!” demiş…

★

Biliyorum ki pek çoğunuz inanamadınız…

Ve içinizden:

“Gerçekten de demiş mi?..” diye sordunuz…

★

Dediğinden de…

Demediğinden de:

Emin değilim…

★

“Haberin kaynağı kim?” diye sorarsanız…

Söyleyeyim:

Hulki Cevizoğlu…

★

“O söylemişse doğru değildir” mi diyorsunuz?..

Size inanmayı tercih ederim…

Ama…

★

Yine de…

“Ersan Hoca’nın açıklamasını bekleyelim” derim…

Zira…

Ve unutmayın ki…

Ersan Hoca…

Para dolu ayakkabı kutularıyla yakalanan Halkbank Genel Müdürünün…

Ve…

Deniz Feneri sanıklarının:

Avukatıydı?..

★

Yani…

Belli olmaz…

Cevizoğlu bu defa:

“Doğru” söylemiş olabilir…

Aklı fikri

Ömer Hayyam’dan:

★

Ey kara cübbeli…

Senin:

Gündüzün gece…

Taş atma…

Dünyayı:

Bilmek isteyenlere…

Yaradan’ın sanatı peşinde onlar…

Seninse aklın fikrin:

Abdest bozan şeylerde…

Günün uyarısı

Emekli Amiral Cem GÜRDENİZ (@cemgurdeniznet), sosyal medya hesabından şu tweeti paylaştı:

★

“Amerikalı neoconlar Türk-Yunan savaşını başlatmak için her türlü kışkırtmayı yapıyorlar. Bu kışkırtma tuzağına Atina ve Ankara iç siyasi hesaplarla düşerlerse iki taraf için jeopolitik intihar olur. Seçim sürecine savaş ve kan malzeme olamaz…”.



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“TSK Kurmay subay zekası çok üst düzeydedir” dediğimde benimle kafa bulanlara:

Kapak olsun…

İşte bu uyarı…

Kurmay zekası:

Ürünüdür…

Dünün sorusu

avcelalulgen

@avcelalulgen

Celladına aşık olmakla kumpası kuran partiye girmek arasındaki farkı söyler misiniz?