Beklenen kar yurda giriş yaptı: Edirne kısa sürede beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan uyarıların ardından Edirne’de kar yağışı etkili olmaya başladı.

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan’a sınır köylerinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü. Lalapaşa ilçesinde bulunan Balkanlara açılan sınır kapısı Hamzabeyli yolunda da kar yağışı etkili oluyor.

Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Kar yağışının etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.

(İHA)