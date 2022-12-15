Beklenen kar yağışı olmadı, Uludağ’da kayak sezonu açılamadı

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve beklenen kar yağışının düşmemesi nedeniyle sezon açılamadı.

Geçen yıl 15 Aralıkta kar kalınlığının 15 santimetre olarak ölçüldüğü, 17 Aralıkta sezonun açıldığı Uludağdaki kayak pistlerinde bu yıl sonbahar renkleri hakim. Uludağda 19 Aralıkta kar yağışı beklenirken, otel yöneticisi Harbi Türk, Biz endişelenmiyoruz, Uludağda yılbaşında kar olacak. Uludağ hiçbir zaman bizi yanıltmadı dedi.

Kayakseverlerin ‘beyaz cennet’ olarak tanımladığı 2 bin 543 rakımlı Uludağ’da 15 Aralıkta sezonun açılabilmesi için beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Geçen yıl 15 Aralıkta başlayan yağışın ardından kar kalınlığının 15 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ’daki kayak pistlerinde şu an sarı ve yeşilin tonları hakim. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre bölgede 19 Aralıkta kar yağışı bekleniyor.

YILBAŞINDA 46 SANTİM KAR VARDI

Türkiye’nin, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesi ile en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ’da geçin yıl 17 Aralıkta 50 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı ile birlikte sezon açılmıştı. 21 Aralıkta 65 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı yeni yılı Uludağ’da karşılamayı planlayan tatilcileri sevindirirken, pistlerde yoğunluk oluşmuştu. 2022 yılını da kar yağışıyla karşılayan Uludağ’da 31 Aralık-1 Ocak tarihlerinde ise 46 santimetre kar vardı.

Yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı tatili için uğrak noktası olan Uludağ’a, 19 Aralıkta yağması beklenen kar yağışının ardından sezonun açılması öngörülüyor. Sezonda konaklama ücretlerinin, özellikle yılbaşı ve sömestir tatillerinde 9 bin liraya kadar çıktığı Uludağ’a bu yıl özellikle Rus ve Arap turistlerin rağbet göstermesi bekleniyor.

ULUDAĞ’DA YİNE KARLI VE BEMBEYAZ GÜNLER GÖRECEĞİZ

Uludağ’da sezon hazırlıklarının tamamlandığını belirten otel yöneticisi Harbi Türk, Uludağ’da hazırlıklar bitti, bütün tesisler hazırlıklarının son aşamasına geldi ve bazı oteller de açıldı. Kasımın son günlerinde mevsimin ilk kar yağışı düştü ancak daha sonra hava koşulları farklı ilerledi. Tabi kar olmayınca misafirlerimiz de kaygılanıyor. Ancak kaygılanmalarına ve üzülmelerine hiç gerek yok dedi.

Beklenen kar yağışı ile birlikte yılbaşı öncesi Uludağ’da sezonun açılacağının altını çizen Türk, Geçen sene ocak ve şubat aylarında yağan kar yağışının bu yıl da olacağı uzmanlar tarafından söyleniyor. Uludağ’da da iyi bir kayak sezonu geçecek. Geçen yıl 17 Aralıktan sonra kar yağdı Uludağ’a. Bu yıl da 20 Aralıktan sonra kar yağması öngörülüyor. Zaten yılbaşına doğru tesislerimin açılışı gerçekleşecek, biz endişelenmiyoruz. Uludağ’da yılbaşında kar olacak. Uludağ hiçbir zaman bizi yanıltmadı, Uludağ’ın diğer ismi de biliyorsunuz ki Beyaz Cennet. Uludağ’da yine karlı ve bembeyaz günler göreceğiz ifadelerini kullandı. (DHA)