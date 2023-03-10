Trabzonspor’da alınan kötü sonuçlara rağmen başkan ve yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı’yı bir türlü göndermeyi göze alamamışlardı. Çünkü geçen sezon uzun yıllar sonra takımı şampiyon yapmıştı. Ancak ilk hamle Avcı’dan gelmişti. Bana göre blöf yaparak evinde beklemeye başlamıştı. O zaman tüm camia evine giderek, “Aman hocam yapma” diyerek Avcı’yı ikna etmişlerdi. Belki kendine göre elini daha da güçlendirmişti ama ateş olmayan yerden de duman çıkmazdı. Kendisi de bal gibi biliyordu eninde sonunda gönderileceğini ve hazırlıklıydı…

Yaşanan bu krizin ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu bile istifa edip ayrıldı. Ümraniye mağlubiyeti sonrası Abdullah Avcı, daha fazla dayanamayarak bu sefer yazılı bir açıklamayla güzel bir şekilde istifa etti. Ancak ne olur ne olmaz diyerek dün yine evinde bekledi. Yani, “Ben Avcı, bekliyorum” demeye getirdi. Beklediklerinden gelen giden fazla olmadı. Benim de aklıma, “Bekledim De Gelmedin” şarkısı geldi. “Trabzonspor’a asla zarar vermedim” diyordun ama zarar verdiğini anlamış olacaksın ki bıraktın. Güle güle Abdullah Avcı…

Şimdi Trabzonspor iki seçim birden yapacak. Önce başkanını seçecek, sonra da teknik direktör getirecek. Başkan hemen hemen belli gibi. Ertuğrul Doğan’ın karşısına kimsenin çıkacağını düşünmüyorum. Teknik direktörlük için Sergen Yalçın’ın ismi geçiyor. Bu sezondan umudumuz kalmadı. Umut derken yanlış anlaşılmasın, golcü diye alınan Umut değil. Umut Bozok da bu sezon Trabzonspor gibi maalesef, “umutsuz vaka”…