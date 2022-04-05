Bekçileri görünce çaldıkları motosikleti bırakıp kaçtılar
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Bekçileri görünce çaldıkları motosikleti bırakıp kaçtılar

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde çaldıkları motosikleti götüren iki şüpheli bekçileri görünce motosikleti bırakıp kaçtı. Çalıntı olduğu ortaya çıkan motosiklet sahibine teslim edildi.

Olay, gece yarısı Çobançeşme Mahallesi Güldalı Sokak üzeri Cumhuriyet Parkı yan tarafındaki sürücü eğitim alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi’nde görevli bekçiler, yaya devriyesine çıktığı sırada bir motosikleti götürmeye çalışan iki şüpheli olduğunu fark etti. Bekçileri gören iki şahıs motosikleti bırakıp kaçtı. Bekçilerin yaptığı kontrollerde, şüpheli şahısların bıraktığı motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Kardeşinin başına bela gelmesin diye saklamış

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen motosiklet sahibi S.K., 1 ay önce motosikletini kardeşinin kaza geçirmesin, başına bir şey gelmesin diye sakladığını ve sakladığı yerde de daha sonra bulamadıklarını ifade etti. S.K. motosikleti en kısa zamanda satacağını söyledi. (İHA)

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Bekçileri görünce çaldıkları motosikleti bırakıp kaçtılar
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