Bebek bezine uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı
Haberler Gündem

Bebek bezine uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı

Giresun’da bebek bezine uyuşturucu sakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda kadın şüpheli Z.K. ile A.K. ve E.A’yı gözaltına aldı.

Şüphelilere ait çantada yapılan aramada, bebek bezleri içerisine saklanmış 93,3 gram metamfetamin ve 13,8 gram kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.K. ve E.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Törende fenalaşan gazi oğlu hayatını kaybetti

Törende fenalaşan gazi oğlu hayatını kaybetti

AKOM’dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı

AKOM’dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Ağaç keserken uçuruma yuvarlandığı tahmin edilen kişi öldü

Ağaç keserken uçuruma yuvarlandığı tahmin edilen kişi öldü

Bebek bezine uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı
Gündem