BDDK açıktan personel alımı yapacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) “memur” kadrolarına kamu hizmetine ilk defa BDDK’da başlayacak adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre personel alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; BDDK gerçekleştireceği sözlü sınavla açıktan personel alımı yapcak. Başvurular, Kurumun resmi internet sitesinden “Başvuru Formu”nun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması suretiyle yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular, 01.02.2021 tarihi saat 14.00’da başlayıp 10.02.2021 tarihi saat 16.00’da sona erecektir.

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