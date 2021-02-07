Bazı kadınlar niye cinsel ilişkiden hiç zevk alamaz?

Bu problem fiziksel ya da psikolojik nedenlerden kaynaklanabilir…



Yaşadığım sorunun sebebi ne olabilir?

SORU:

34 yaşında 2 yıllık evli bir kadınım, cinsel ilişkiden hiç zevk alamıyorum. Cinsel ilişkiden zevk almama fiziksel bir rahatsızlık mıdır, yoksa psikolojik midir? Ö.S./ Denizli

CEVAP:

Fiziksel olarak sağlıklı bir kadının cinsel ilişkiden haz almaması bu sorunun büyük ölçüde psikolojik olduğunu gösterir. Ka­dının cinselliğe bakış açısı, cinselliği ayıp, yasak, günah olarak algılaması, cinsellik konusunda tutucu bir ortamda yetişmiş olması, kendi bedenini-cinsel organını tanımaması, duygularını-isteklerini ya­takta açık olarak ifade etmeye çekinmesi cinsel birliktelikten haz almamanın en önemli nedenleridir. Ayrıca eşle yaşanan anlaşmazlıklar ve eşe karşı hissedilen öfke, eşin deneyimsizliği ya da bencilliği, eşte ki cinsel işlev bozukluğu gibi eşten ya da çift ilişkisinden kaynaklanan neden­ler de kadının cinsellikten zevk almasını engelleyebilir. Bir çift ilişkisi içinde cinsel ilişkiden haz almak kadın, erkek herkesin hakkıdır ve bu çözülebilir bir sorundur.

Benim problemimin bir çaresi var mı?

SORU:

9 senelik evli, 6 yaşında bir çocuk annesiyim. Hiç boşalma yaşamadım. Doğumdan sonra cinsel isteksizlik oldu. Bu soruna bir çare var mı? V.S./ İstanbul

CEVAP:

Sevişme öncesi eşi çıplak olarak görme, tatma, dokunma, işitme yani eşin sesini duyma, koku gibi cinsel uyarı veya düşün­celer ile başlayıp beyin ve vücudun ortak hareket etmesi sonucu yaşanan zevk anına boşalma denir. Boşalma bedensel olarak algılanan cinsel yanıtın son aşamasındaki 15-20 kasılmayla beraber hoş bir histir, tüm vücuda yayılan bir ılıklık duygusudur ve normal bir vücut fonksiyonudur. Ayrıca boşalma öğrenilebilir istemli bir reflekstir. Bazı cinsel davranışlar boşalmayı başla­tabilir. Bunun için her şeyden önce boşal­mayı cinselliğin en önemli amacı olarak görmekten vazgeçilmelidir. Ön sevişmeye ağırlık verildiğinde yaygın, ritmik, kesintisiz ve yeterli süre klitoris uyarısı yapıldığında, meme uçları, kulak arkası, bacakların iç yüzleri olmak üzere tüm erojen bölgelerin eş tarafından uzun süre uyarıldığında bo­şalma refleksi kendiliğinden başlayacaktır.

Çekici olmak için ne yapabilirim?

SORU:

26 yaşındayım. Bugüne kadar hiç kız arkadaşım ve cinsel deneyimim olmadı. Kızların beni çekici bulmadığını düşünüyorum. Bir çaresi var mı? S.S./ Trabzon

CEVAP:

Bazı insanlar doğuştan biraz daha ero­jen şanslı olabilirler ama bu sadece ilk görünüşle sınırlı geçici bir etkidir. Ondan sonrası, başta özgüven olmak üzere, bilgi, görgü, başarı, zeka, esprili biri olma, güven hissi yaratma, deneyim, iletişim beceri­si, duygusal olgunluk, yaratıcılık, güçlü görünme gibi birçok özelliğe bağlıdır. Sizin durumunuzda nasıl göründüğünüzle ilgili olumsuz değer yargılarına sahip olduğunuz ve özgüven sorunu yaşadığınız anlaşılıyor. Karşı cinsle ilişkilerde olmak üzere bütün beceriler bilgi, cesaret ve deneyimle kaza­nılır. Reddedilmeye göze alarak kadınlarla tanışma, arkadaş olma fırsatları yarattığı­nızda mutlaka karşınıza sizin beğendiğiniz, aynı şekilde sizi beğenen biri mutlaka çıkacaktır. İyi bir cinsellik ancak sağlıklı ve geleceğe dönük ortak planların olduğu bir flört ilişkisi içinde yaşanabilir. Bu nedenle bu konuda acele etmemeniz uygun olur.