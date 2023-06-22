Bazı insanlar sevişirken niye acı çekmekten hoşlanır?

Cinsel ilişki sırasında acı çekerek haz almaya mazoşizm denir. Mazoşizmin temelleri ise ilk çocukluk döneminde atılır.

Bu dertten nasıl kurtulabilirim?

SORU:

38 yaşında bekar bir erkeğim. Ben normal bir cinsel ilişki içerisinde uyarıl­makta güçlük çekiyorum. Ancak partne­rim bana kötü davranıp canımı yaktığın­da tahrik oluyor, haz alıyorum. Bunun normal bir durum olmadığını biliyorum, nasıl kurtulurum? D.N./İstanbul

CEVAP:

Cinsel yakınlık sırasında zaman zaman hafif sertlik içeren aşk oyunlarının olması eğer diğer kişinin de rızası varsa bir yere kadar normal kabul edilebilir. Bunun diğerine zarar verecek ka­dar abartılı bir şekilde olması, cinsel ilişki sırasında acı çekerek haz almaya mazoşizm denir. Mazoşizmin temelleri ilk çocukluk döneminde atılır. Isırarak vurarak sevgisini gösteren, önce şiddet uygulayıp ardından suçluluk duygusuyla abartılı sevgi gösteren ebeveyn tutumları hazla acının bir arada olduğu şeklinde kodlanır. Buna bazı cinsel travmaları ekleyebiliriz. Mazoşist kişiler genellikle acı vermekten zevk alan sadist kişileri partner olarak seçer ya da böyle ilişkile­rin arayışı içinde olurlar. Bu bir hastalık halidir, cinsel terapi ile kontrol edilebilir bir seviyeye getirilebilir, işlevsel bir cin­sellikle yer değiştirmesi sağlanabilir.

Erken boşalmanın bir çaresi var mı?

SORU:

Beş yıldır evliyim, 44 yaşındayım, daha önce hiç erken boşalma sorunu yaşamadım. Bir yıl önce eşimin menopoza girmesiyle birlikte bende erken boşalma başladı. Eşime karşı kendimi çok mahcup hissediyorum, bu konuda ne önerirsiniz? G.E./ Ankara

CEVAP:

Erken boşalma sorunu neredeyse on erkeğin yedisinde görülen bir durumdur. Genellikle ilk ilişkiyle birlikte başlamakla birlikle bazı durumlarda sonradan da gelişebilir. Geçirilen hastalıklar ya da kullanılan ilaçlar organik nedenlerden olabileceği eş ilişkisinde bozulma, partner değişikliği, sonradan gelişen sertleşme sorunu, performans kaygısı, özgüven kaybı gibi psikolojik nedenlere bağlı gelişebilir. Eşinizle birlikte bir cinsel terapistten profesyonel destek alarak bu sorunu kolaylıkla çözebilirsiniz.