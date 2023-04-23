Bazı ilişkiler cinsel uyuma rağmen neden yürümez?

Bir çift ilişkisi bir masanın dört ayağı gibi sevgi, saygı, güven ve cinsellik üzerine kurulur. Elbette bunlardan biri diğerlerinde daha önemli olabilir ve ilişkinin temelini

oluşturabilir ama yeterli değildir…

Nişanlım benden niye uzaklaşmış olabilir?

SORU:

28 yaşındayım, nişanlım bir ay önce anlaşamadığımızı söyleyerek benden ayrılmak istediğini söyledi. Bazı sorunlarımız olsa da cinsel yönden çok uyumluyduk. Bunu hiç beklemiyordum, neden böyle oldu? T.E./ Antalya

CEVAP:

Nasıl ki bir masa tek ayak üzerinde dur­mazsa bir ilişkide tek bir konuda sağlanan uyumun üzerine kurulmaz. Evlilik ve çift ilişkisi biyolojik olarak üreme ve gelecek nesilleri yaratma amacı gütse de bir çift ilişkisi bundan çok daha fazlasına ihtiyaç duyar. Sizin durumunuzda nişanlınızla her ne kadar cinsel konuda iyi bir uyu­munuz olsa da başka konularda önemli fikir ayrılıklarınız olduğu, nişanlınızın bunları konuşarak çözmek yerine ilişkiyi bitirme yolunu seçtiği anlaşılıyor. Böyle bir durumda yaşananları bir deneyim olarak görüp bundan sonraki yaşamınızda bir yol haritası yapmanız, bir ilişkiye başlar­ken sadece cinsel konularda değil, başka konulara da dikkat etmeniz uygun olur.

Genital bölge kazaları bir sorun yaratır mı?

SORU:

19 yaşındayım, halı saha maçı yaparken cinsel organıma top geldi, ödem oldu, uzun süre ağrı çektim ve idrar yapmakta zorlandım. Şimdi geçti gibi ama o günden beri cinsel isteksizlik yaşıyorum, bu sorun devam eder mi? E.H./ İzmir

CEVAP:

Cinsel bölgeler sinir ve damar ağı açı­sından oldukça yoğun ve hassastır. Bu yönüyle özel bir dikkat ve koruma gerek­tirir. Genital bölgelere yönelik her türlü darbe ve şok travma etkisi yaratabilir. Travmanın fizyolojik etkisi sonradan geçse de psikolojik etkileri uzun süre devam edebilir. Bu etkinin geçici ya da ne kadar kalıcı olacağı travmanın büyüklüğüne ve yarattığı hasara göre değişir. Sizin duru­munuzda yaşadığınız kazanın etkilerinin nasıl olacağına ancak sizi muayene eden bir üroloji doktoru karar verebilir. Sizin durumunuzda cinsel isteksizliğin üroloji doktorunun organik bir sorun gör­memesine rağmen devam etmesi duru­munda bir cinsel terapistten profesyonel destek almanız uygun olur.