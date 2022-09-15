Bazı erkekler niye ön sevişmeden kaçınır? 

Ereksiyonu oluşturmak ve sürdürmek sanıldığından çok daha zordur ve erkeğin kontrolünde olan bir durum değildir. Dolaysıyla bazı erkekler ilişkide zamanla yarışabilir…

Eşim neden böyle aceleci davranıyor?

SORU:

35 yaşında ikinci evliliğini yapmış bir ka­dınım. Bir yıldır evliyim, eşim cinsel ilişki sırasında çok aceleci, hemen cinsel ilişki­ye girmek istiyor ama ben tatmin olmu­yorum. İlk evliliğimde böyle değildi, eşim neden böyle davranıyor? G.E./ Konya

CEVAP:

Kadından farklı olarak erkeğin cinsel bir­leşmeyi gerçekleştirmesi için ereksiyona ihtiyacı vardır. Ereksiyon birçok fizyolojik ve psikolojik yapının uyumlu çalışmasıyla gerçekleşen karmaşık pozitif bir bedensel tepkidir. Ereksiyonu oluşturmak ve sürdür­mek zordur. Buna rağmen bu durum bir er­kek için neredeyse güçlü ve yeterli olmanın tek göstergesidir. Bu nedenle performans kaygısı yaşayan erkekler cinsel birliktelik sırasında mahcup olmamak için ereksiyonu kaybetmeden cinsel ilişkiyi tamamlamak isterler. Bu çoğu zaman cinsel deneyimsizlik ve öz güven eksikliğinden kaynaklanır. Sizin eşinizi hiçbir şekilde eski eşinizle kıyasla­mamanız, bunu aklınızdan geçirseniz bile dile getirmemeniz gerekir. Eşinize önemli olanın onun performansı değil birlikte geçir­diğiniz zamanın olduğunu hissettirdiğinizde kendini daha rahat hissederek ilişkide daha uzun süre kalmasını sağlayabilirsiniz. Soru­nun devam etmesi durumunda bir uzman­dan destek almanız uygun olur.

Yaşadığımız sorunu nasıl çözebiliriz?

SORU:

Eşimle cinsel uyumu bir türlü yakala­yamadık. Beni sevdiğini söylüyor ama benimle çok seyrek birlikte oluyor, sevişmeden yalnızca birleşmek istiyor, onda da hemen boşalıyor. Bu sorunu nasıl düzeltebiliriz? S.B./ Erzurum

CEVAP:

Yazdıklarınızdan eşinizle cinsellikten bek­lentilerinizin farklı olduğu bu nedenle cinsel hayatınızda bir uyum sorunu yaşadığınız anlaşılıyor. Eşinizin sizinle hiç sevişmek istememesi adeta mastürbasyon yapar gibi yalnızca boşalma odaklı bir cinselliği tercih etmesi, yaşadığınız cinsellikten haz almadığını gösterir. Bunun her ikinizden ya da evlilik ilişkisinden kaynaklanan birçok sebebi olabilir. Sizin durumunuzda deneyimli bir cinsel terapistten profesyonel destek alarak cinsel hayatınızı her ikinizin de tatmin edecek şekilde yeniden yapılandırmanız uygun olur. Cinsel terapi bir yandan açık ile­tişimin önünü açarken diğer yandan işlevsel cinselliği çifte öğreterek daha doyumlu bir cinsel hayatın oluşmasına yardımcı olur.

Kondom kullanırken hata mı yapıyorum?

SORU:

5 aydır evliyim, çocuk istemediğimizden kondomla korunuyoruz. Daha fazla haz almak için kondomu önceden değil boşalma hissi geldiğinde takıyorum ama bu seferde ereksiyon kayboluyor ve boşalma zorlaşıyor. Bu durum nasıl düzelir? E.B./ Samsun

CEVAP:

Cinsel davranış, uyarılma, birleşme, bo­şalma ve çözülme evrelerinden oluşur. Bu evrelerin herhangi birinde kısa süreliğine de olsa bir kopukluk veya odaklanma sorunu tüm süreci bozabilir. Sizin durumunuzda kondom takmak için durduğunuzda ilişkiyi sürdürmek için gerekli olan uyarılma ke­silmekte ilkel beyin sanki boşalma olmuşta ilişki tamamlanmış gibi bir yanılgıya düşerek cinsel tepkiyi sonlandırmaya başlar. Çoğu zaman sürdürmeye çalışmak işe yarama­yacağı gibi zamanla cinsel isteksizliğe de neden olabilir. Bu nedenle kondomu doğru kullanmak önemlidir ve cinsel birleşmenin başından itibaren takılmalıdır. Bu şekilde alışılır ve rahatsızlık hissi azalır. Eğer kon­dom kullanımına alışamazsanız alternatif doğum kontrol yöntemlerini deneyebilirsiniz.