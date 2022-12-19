Bazı erkekler neden olgun partner seçer?

Erkeklerin kendilerinden yaşça büyük kadınlarla beraberliklerinin nedeni fantezi, çaresizlik ya da çıkar ilişkisi olabilir…

Eşim niye böyle bir şey yapmış olabilir?

SORU:

8 aydır evliyim. Eşimin evlenmeden önce kendisinden 11 yaş büyük bir kadınla uzun süreli bir ilişkisi olmuş, ailesi onaylamadığı için ilişkisini son­landırmış. Eşim maddi durumu yerinde yakışıklı biri, neden böyle bir şeye ihtiyaç duymuş olabilir? İ.S./ Adana

CEVAP:

Gelişimsel açıdan bakıldığında genellikle ergenlik döneminde cinsel fantezilerin bir devamı ya da o döneme takılıp kalma var­dır. Erkek çocukların ilk ergenlik dönemin­deki fantezilerinin çoğunu kendilerinden yaşça büyük kadınlar veya film yıldızlarıyla hayal ettikleri sahneler oluşturur. Hazla eşlenen bu imgeler ve tasarımlar sonraki yaşlardaki cinsel yaşamın temelidir. Psi­kanaliz gibi bazı psikoloji kuramları bunu anne sevgisine duyulan özlemin dolaylı bir ifadesi olarak açıklar. Erkeklerin çoğu yıllar geçtikçe kendi yaşlarındaki kadınla­ra yönelirken bazıları bu ergenlik döne­mindeki fantezilerine takılıp kalır. Tabii çaresizlik ve maddi çıkar gibi nedenler de olgun partner seçiminin nedenlerindendir. Sizin durumunuzda eşinizin geride kalmış, bitmiş bir ilişkisi nedeniyle aranıza şüphe sokmamalı enerjinizi evliliğinizi daha mutlu kılmak için harcamalısınız.

Benim isteklerimin hiç mi önemi yok?

SORU:

36 yaşında evli bir kadınım. 7 yıl önce görücü usulüyle evlendim. Benim sorunum eşimin benimle sadece kendi istediği zaman birlikte olması benim isteklerimi dikkate almaması. Bu durum nasıl düzelir? G.A./Konya

CEVAP:

Çift ilişkisinde cinsel uyumu bozan nedenlerin başında eşlerin cinsel ilgi ve isteklerinin aynı zamanda olmamasıdır. Buna bir de uyumayan çocuklar, bitmeyen diziler eklendiğinde eş zamanlı yatağa girmek neredeyse imkânsız olur. Erkekler genellikle cinsel birliktelikte kontrolün kendilerinde olmasını ve ereksiyon kaybı yaşamamak için sadece canları istediğin­de cinsel birliktelik yaşamak ister ve bu nedenle eşlerinin isteklerini karşılıksız bırakabilirler. Sizin durumunuzda eşinize karşı duygularınız daha fazla körelmeden bir çözüm bulmak için onunla konuşarak reddedilmekten hoşlanmadığınızı devam etmesi durumunda bir uzmandan destek almak istediğinizi söyleyebilirsiniz.

Bu monotonluktan nasıl kurtulabiliriz?

SORU:

32 yaşında 10 yıldır evli bir kadınım. Eşimle yıllardır tek düze bir cinsel hayatımız var. Görünürde bir sıkıntı yok gibi ama ben farklı şeyler de yaşayalım istiyorum, eşim umursamıyor. Bu durumda ne yapabilirim. M.S./İstanbul

CEVAP:

Eşler kimi zaman alışkanlıkların getirdi­ği, kolaylık, güven ve rahatlıkla yeniliğin getirdiği, heyecan, merak, tutku arasın­da ikilemde kalır. Alışkanlıklar ve rutin zamanla sıkıcı bir cinsel yaşama, bunun sonucunda başta cinsel isteksizlik olmak üzere başka cinsel işlev sorunlarına yol açarken, kontrolsüz bir yeni heyecan arayışı ilişkide sınır ve güven sorunlarına, belirsizliğin neden olduğu kaygılara neden olabilir. Her şey de olduğu gibi cinsel yaşamda dengeler üzerine kurulur. Sizin durumunuzda eşinizle cinsel birlikteliğin dışında bir zaman diliminde konuşarak istek ve arzularınızdan bahsedebilir, ona küçük sürprizler hazırlayabilirsiniz.