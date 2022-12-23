Bazen kısa ve hızlı seks de doyumlu olabilir

Zamansızlık ya da yorgunluk nedeniyle seksten vazgeçmek uzun vadede duygusal uzaklaşmaya neden olabilir. Kısa da olsa bir şeyler yaşamak hiç olmamasından iyidir.

İleriki zamanlarda sorun yaşar mıyız?

SORU:

Eşimle her ikimizde çok yoğun çalışıyoruz, uzun uzun sevişmeye vaktimiz olmuyor. Bazen yatmadan önce hızlı seksi tercih ediyoruz. Böyle yapmamız ilerde cinsel sorunlara neden olur mu? E.B./İstanbul

CEVAP:

Hayatın akışı içinde 24 saat artık kimseye yetmiyor. Neredeyse temel ihtiyaçlar­dan vazgeçmek zorunda kalacağız. Bu koşturmadan cinsellik de nasibini alıyor. Yorgun ve tükenmiş bir bedenle seks yap­maktansa yatıp dinlenmek tercih edilebi­liyor. Bununla birlikte seks yapmak hem duygusal hem de fiziksel bir ihtiyaçtır. Seksten tümüyle vazgeçmek uzun vadede duygusal uzaklaşmaya neden olabilir, kısa da olsa bir şeyler yaşamak hiç ol­mamasından daha iyidir. Bununla birlikte dokunmanın ve hissetmenin hazzından uzak her zaman böyle hızlı yaşanan bir cinselliğin ruhsal doyumu eksik kaldı­ğından zamanla sorun yaratacağını da bilmek gerekir. Kalıcı çözüm hayatınız­daki öncelikleri yeniden gözden geçirerek kendinize zaman ayırmanızdır.

Neden hala orgazm problemi yaşıyorum?

SORU:

41 yaşında evli bir kadınım. Yaşadı­ğım psikolojik sorunlar nedeniyle 2 yıl ilaç kullandım. Bu ilaçları kullandığım dönemlerde orgazm sorunları yaşadım. İlaçlar 3 ay öce kesildi ama ben hala orgazm olamıyorum. Bu durumda bana ne önerirsiniz? M.S./Balıkesir

CEVAP:

Bazı psikolojik rahatsızlıklar cinsel istek bozukluklarına neden olabilir ve bunun için kullanılan ilaçlar cinsel isteksizliği daha da artırabilir. Cinsel istek öyle öyle azalan iştahın acıkınca tekrar artma­sı gibi ilaç bırakılır bırakılmaz hemen kendiliğinden ortaya çıkan durum değildir. Beyindeki ödül sistemlerini yeniden ak­tive etmek için cinsel isteği beklemeden daha önceden severek yaptığınız cinsel davranışları yeniden yapmaya başlama­nız, yeniden erotik bir çift olmanız gerekir. Bunun için cinsel fantezilerden, erotik kitaplar, filmlerden ya da seks oyuncak­larından faydalanabilirsiniz. Sizin duru­munuzda acele etmeyip vücudunuzun ilaç sonrası kendi kimyasal dengesini bulması için zaman tanımanız uygun olur.

Genital estetiğin bir sakıncası var mıdır?

SORU:

37 yaşında 2 çocuk annesi bir kadınım. Doğumlar sonrası cinsel organımda de­formasyon oldu. Estetik ameliyat olmak istiyorum. Bu durum cinsel hayatımı olumsuz etkiler mi? L.Y./ İzmir

Genital estetik ameliyatları günümüzde oldukça yaygınlaştı. Doktorlar bu konuda ilerleyen teknolojinin de yardımıyla çok başarılı ameliyatlar yapıyor. Bununla birlikte bademcik ameliyatı da olsa her cerrahi müdahale bazı riskler barındırır. Bu nedenle ameliyat olmadan önce dok­torunuzla olası riskler konusunda bilgi­lenmeniz uygun olur. Genellikle genital estetik ameliyatları beklenenden daha iyi sonuç verip cinsel hayatı olumlu etki­lemektedir. Çünkü cinsellik her şeyden önce olumlu beden algısı ve özgüvenle ilgilidir. İçiniz rahat olsun, gerekli oldu­ğuna inanıyorsanız eşinizin de onayını aldıktan ameliyat olarak cinsel yaşantı­nızı yeniden canlandırabilir, doyumlu bir cinsel hayata kavuşabilirsiniz.