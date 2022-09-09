Haberler Gündem

Bayrampaşa’da yangın paniği

Bayrampaşa Kiptaş konutlarında elektrik panosunda çıkan yangın sonrası üst katlarda mahsur kalan çok sayıda kişi itfaiye merdivenleriyle kurtarıldı.

Yangın, saat 00:30 sıralarında Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi Tuna Caddesinde bulunan Kiptaş konutları E blokta elektrik panosunda çıktı. Yangın sonucunda, 11 katlı bloğu duman kapladı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ,ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan, aralarında bebek, yaşlı ve hasta insanların olduğu çok sayıda kişiyi merdivenlerle kurtararak ambulanslara taşıdı.

Dumandan etkilenenlerin ilk tedavileri ambulansda yapılarak, hastaneye sevk edildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, olay yeri inceleme ekipleri ve polislerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Tahıl koridorundan 235 gemi ile 5,5 milyon ton tahıl geçti

Tahıl koridorundan 235 gemi ile 5,5 milyon ton tahıl geçti

Berber ve kuaförlere bir gün izin uygulaması ertelendi

Berber ve kuaförlere bir gün izin uygulaması ertelendi

Bakan Nebati: Türkiye modeli örnek olacak

Bakan Nebati: Türkiye modeli örnek olacak

Bayrampaşa’da yangın paniği
Gündem