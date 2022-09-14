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Bayrampaşa’da trafiği tehlikeye düşüren sürücülere ceza

Bayrampaşa Eski Edirne Asfaltı üzerinde tehlikeli manevralar yaparak trafiği tehlikeye düşüren minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü yakalanarak ceza uygulandı. Sürücülerin trafikte yaptıkları tehlikeli manevralar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Pazartesi günü Bayrampaşa Eski Edirne Asfaltı üzerinde tehlikeli manevralar yaparak ilerleyen minibüs ile otomobil trafiği tehlikeye düşürdü. Sürücülerin yaptığı bu tehlikeli manevraların görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Araç sürücüleri F.E. ve C.K. ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu tespit edilerek yakalandı.

Sürücüler F.E. ve C.K.’ya ayrı ayrı olmak üzere “Makas” atmaktan 1823’er TL, “Saygısızca araç kullanmaktan” 196’şar TL, “Trafik Güvenliğini ile ilgili kural ve yasaklara uymamaktan” 196’şar TL olmak üzere toplamda her iki sürücüye 4 bin 430 TL idari para cezası uygulandı. Araç sürücüleri F.E. ve C.K. hakkında ayrıca, görüntülerde yapmış oldukları hareketler nedeniyle, “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan” adli işlem başlatıldı. (DHA)

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Bayrampaşa’da trafiği tehlikeye düşüren sürücülere ceza
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