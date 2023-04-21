Bayram namazında kavga, 5 kişi yaralandı
Haberler Gündem

Bayram namazında kavga, 5 kişi yaralandı

Karlıova ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Kale Mahallesi’nde aralarında husumet bulunan Eroğlu ve Yalçın aileleri, bayram namazı için camiye gittikleri sırada tartıştı.

Tartışmanın silah, taş ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu Eroğlu ailesinden 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum’a sevk edildi.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
İnce: Bayramlar kucaklaşma işidir, dostluktur, yürek yüreğe olmaktır

İnce: Bayramlar kucaklaşma işidir, dostluktur, yürek yüreğe olmaktır

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘ücretsiz doğal gaz’ yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘ücretsiz doğal gaz’ yanıtı

Erdoğan: Doğalgaz tüketiminin tamamı bir ay süreyle ücretsiz

Erdoğan: Doğalgaz tüketiminin tamamı bir ay süreyle ücretsiz

Bayram namazında kavga, 5 kişi yaralandı
Gündem