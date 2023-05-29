Bayraklı Tüneli’nde tırda yangın: 26 kişi hastaneye kaldırıldı
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Bayraklı Tüneli’nde tırda yangın: 26 kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri’nde çıkan yangında bir tır kullanılamaz hale geldi, dumandan etkilenen 26 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bayraklı ile Bornova ilçeleri arasındaki tünelde seyir halindeki 35 TKD 58 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Oluşan yoğun duman nedeniyle araçlarında mahsur kalanlar, ekiplerce tahliye edildi.

Tünelde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2’si çocuk 21 kişi ile olaya müdahale ederken dumandan etkilenen güvenlik ve sağlık ekiplerinden 5 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Tünel, Karşıyaka yönüne ulaşıma kapatıldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. (AA)

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