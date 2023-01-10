Baykar, Bayraktar DİHA’nın test görüntülerini paylaştı

Baykar, Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı’nın (DİHA) 8 bin feet operasyonel irtifa uçuş testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Baykar, Bayraktar DİHA’nın 8 bin feet operasyonel irtifa uçuşu gerçekleştirdiği görüntüleri resmi Twitter hesabından paylaştı.

Milli Teknoloji Hamlesi etiketiyle paylaşılan görüntüde, “ Bayraktar DİHA 8 bin feet operasyonel irtifa uçuşu” ifadesi yer aldı.