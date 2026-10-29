Galatasaray'ın 21 yaşındaki futbolcusu Aleksey Batrakov'un 10 Avrupa kulübünün takibinde olduğu belirtildi. Liverpool'un, Rus futbolcuyu Galatasaray-Stuttgart maçında izlemek amacıyla yönetimden loca talep ettiği aktarıldı.

Galatasaray’ın genç yıldızı Aleksey Batrakov, sergilediği performansla Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti. Sarı-kırmızılıların sezon başında Lokomotiv Moskova’dan 25 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 21 yaşındaki futbolcuyla 10 Avrupa kulübünün ilgilendiği öne sürüldü. İddialara göre transfer için ilk adımı atan takım ise İngiliz devi Liverpool oldu.

10 AVRUPA KULÜBÜ BATRAKOV’UN PEŞİNDE

Galatasaray’da gösterdiği performansla öne çıkan Batrakov, oyun görüşü, pas kalitesi ve hücuma katkısıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Sözcü’de yer alan habere göre, genç futbolcuyu aralarında İngiltere’nin önde gelen takımlarının da bulunduğu 10 kulüp takip ediyor.

Batrakov ile ilgilendiği belirtilen takımlar Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Manchester United, Newcastle United, Tottenham, Brighton, Paris Saint-Germain ve Monaco olarak sıralandı.

LIVERPOOL’DAN İLK HAMLE İDDİASI

Haberde yer alan bilgilere göre Liverpool, Batrakov’u yakından takip etmek için harekete geçti. İngiliz ekibinin, Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanan karşılaşmayı statta izlemek amacıyla yönetimden loca talep ettiği öne sürüldü.

Bu gelişme, Liverpool’un genç futbolcunun performansını yerinde değerlendirmek istediği şeklinde yorumlandı. Ancak transfer konusunda kulüpler arasında resmî bir görüşme yapılıp yapılmadığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

BATRAKOV’UN SERBEST KALMA BEDELİ 55 MİLYON EURO

Aleksey Batrakov’un sözleşmesinde 55 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunduğu belirtiliyor. Bu bedel, genç oyuncuya ilgi gösteren kulüpler açısından transfer sürecinin önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Galatasaray’ın, Batrakov’un gelecekte başka bir kulübe transfer olması durumunda elde edilecek kârın yüzde 15’ini eski kulübü Lokomotiv Moskova’ya vermesi gerekiyor.