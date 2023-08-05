Batman’da 74 yaşındaki kadın evinin bahçesinde darbedildi

Batman’da evinin etrafındaki kişilere, Burada uyuşturucu satmayın diyen Vesile Çiftçi (74), biri kadın 2 kişinin taşlı- sopalı saldırısına uğradı. O anlar, evdeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Seyitler Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin etrafında gördüğü kişilere Burada uyuşturucu satmayın diyen Vesile Çiftçi, kendisine tepki gösteren 6 kişilik gruptaki biri kadın 2 kişinin taşlı sopalı saldırısına uğradı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Çiftçi, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çiftçi, tedavisinin ardından şüphelilerden şikayetçi oldu.

Polisin yaptığı çalışmayla 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olay evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganların kadın şüphelilerin Çiftçinin saçını çektiği ve taş fırlattığı, erkek şüphelinin ise başına sopayla vurduğu görüldü.

Vesile Çiftçinin oğlu Şakir Çiftçi, annesinin evinin yakınlarında uyuşturucu satan kişilere tepki gösterdiği için darbedildiğini iddia ederek, Olayı duyup ulaştığımızda annem baygın haldeydi. Ben ambulansı aradım, emniyeti aradım. Ondan sonra baygın halde annemi hastaneye götürdüm dedi.

(DHA)